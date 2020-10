Laura Spoya compartió reflexiones sobre la maternidad

El 29 de octubre, la organización del Miss Perú 2020 estrenó una nueva sección en su canal de YouTube bajo el título Después de la corona, la cual tuvo como primera entrevistada a la jurado del certamen, Laura Spoya.

Entre los temas tocados, la ganadora del Miss Perú 2015 se refirió a su vida como madre de una niña de dos años, fruto de su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan.

En ese sentido, Laura Spoya rechazó algunas ideas preconcebidas sobre cómo una mujer debe llevar su embarazo.

“Yo siempre he pensado que la maternidad no es una condición de enfermedad como muchos lo pintan. A veces cuando estás embarazada te dicen: ‘No te muevas, no camines, no trabajes, no hagas esto, no hagas lo otro’”.

“En mi caso fue totalmente lo contrario. Yo trabajé hasta casi el octavo mes de embarazo haciendo giras. Porque cuando me enteré de que estaba embarazada estaba en Ecuador, en una gira de stand-up comedy”, dijo la ex reina de belleza en recuerdo de sus presentaciones con el show Laura Spoya: Sin Censura y, posterior a ello, con La loca espera.

Seguidamente, agregó a modo de consejo: “Yo pienso que cuando uno es mamá al contrario de dejar de hacer las cosas que te gusten, perseguir las metas que tengas o tus sueños, es incluir a tus hijos dentro de lo que tú haces”.

“Yo por fortuna tengo la suerte o la bendición de trabajar desde mi casa. Entonces, puedo estar con ella. Yo sé que no es la realidad de muchas mujeres, pero la intención es que puedan incluir a sus hijos en todo lo que hacen”, finaliza.

