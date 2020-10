La ‘China’ Suárez fue asaltada en Santiago de Chile: “Estaba sola con mis tres hijos”

Una terrible pesadilla vivió María Eugenia ‘China’ Suárez al ser víctima de un robo la tarde del jueves 29 de octubre en un centro comercial de Santiago, en Chile.

Mediante sus redes sociales, la actriz relató cómo sucedió el lamentable episodio. “Me robaron en el mall Parque Arauco, la billetera entera con todos los documentos, los carnets de obra social. Las tarjetas. Les quiero pedir por favor que si alguien llega a encontrar algún documento de mis hijos o mío, que por favor me contacte”, pidió la argentina en su cuenta de Instagram.

Asimismo, mencionó sobre una nueva modalidad de robo y alertó a todos sus seguidores. “Están usando una modalidad en que se están aprovechando de eso, que te empujan, te distraen. Yo estaba con mis tres hijos sola y evidentemente vieron ahí la posibilidad”.

Fue “una chica que se metió en el ascensor, con otro señor que la esperaba abajo, sin mascarilla. Él le dijo ‘hay mucha gente arriba del ascensor, tienes que bajar’. Ella bajó, me empujó, me distraje cuando dijo eso. Me pareció muy raro el empujón, con tres chicos, en medio de una pandemia", contó

"Me fijé y me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos. Si hubiese habido alguien ahí, probablemente los habrían agarrado. Hay cámaras de seguridad, así que espero que encuentren a esta pareja que está robando” agregó.

Finalmente, a pesar de haberle arrebatado sus pertenencias, la ‘China’ Suárez aseguró que no sufrió mayores daños. “No nos hicieron nada, estamos bien”.

