Jackson Mora utilizó su cuenta de Instagram para reafirmar el amor que siente por la conductora de televisión Tilsa Lozano luego de que su relación fuera puesta en entredicha tras ser captado por las cámaras de Magaly Tv, La firme, en un restaurante con otra mujer.

“Por nada del mundo arruinaría lo que tenemos, sé que crees en mí y eso me basta”, se lee en su publicación del 28 de octubre.

En una clara referencia al reportaje de Magaly Medina, Jackson Mora escribió lo siguiente: “Es lamentable lo que quiere vender la prensa (...) Sé que seguiremos con nuestros planes y proyectos”.

Luego, el peleador alude a lo que tendría preparado para celebrar el próximo cumpleaños de Tilsa Lozano, el 31 de octubre: “Este sábado te engreiré como mi reina que eres, te amo”.

En su emisión del jueves 29, Magaly Medina hizo una recopilación de los mensajes dejados en el Instagram de Jackson Mora; tras ello, el deportista desactivó la opción para comentar el post.

Jackson Mora captado por Magaly Tv, La firme

El programa de ATV publicó imágenes del peleador cenando con una mujer desconocida e hizo alusión a una posible infidelidad.

Consultado por las cámaras de Magaly Tv, La firme, Jackson Mora explicó de que se trató de una cena de negocios y la joven se acercó a saludarlo.

“Ha sido una reunión de trabajo, no ha sido una reunión con amigos”.

“Yo he estado en mi mesa, ella ha estado con su amiga y se acercó a saludar. Somos amigos hace más de 15 años. La vi y la saludé. No he salido con ella”, adicionó.

