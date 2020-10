Guty Carrera comparte su reacción al realizarse prueba de COVID-19 [VIDEO]

¡Lo hicieron ‘sufrir’! Guty Carrera sorprendió a todos sus seguidores una vez más al compartir el incómodo momento que experimentó al hacerse la prueba de descarte del coronavirus.

En su cuenta de Instagram, el modelo publicó un video donde muestra cómo se sintió cuando le realizaron el hisopado, y su reacción demostró que la experiencia fue muy desagradable para él.

“Como cuando la enfermera te odia sin conocerte”. se lee en la descripción del clip. En este se puede observar cómo él está dispuesto a realizarse el examen sin problemas. “A ver, ¿qué hago?”, incluso le pregunta a la enfermera.

Inmediatamente, la profesional de la salud le pide al modelo no realizar mayores movimientos mientras se realiza el hisopado. “No te puedes mover y no me vayas a mover la mano”, precisa.

No obstante, Guty Carrera no pudo evitar moverse, y tuvo una hilarante reacción. “¡No! Me la metiste hasta los intestinos. Uy, la sentí acá (en el estómago). Ay espérate, me mató. Qué terrible”, comentó.

Pero eso no fue todo, tras someterse a la prueba de la COVID-19, el hijo de Edith Tapia contó que tuvo un sangrado.

“Así quedé. Debo investigar quién mandó a la enfermera. Bueno, gracias a Dios, no me perforó el cerebro. No saben cómo duele”, explicó Guty con un parche en sus fosas nasales, donde se notaban los residuos de sangre.

