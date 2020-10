Danna Paola, Luísa Sonza y Aitana estrenan videoclip de su colaboración en “Friend de semana”

¡Continúan los éxitos! La cantante mexicana Danna Paola estrenó el videoclip de su nueva colaboración musical. En esta oportunidad, junto a dos artistas de talla internacional: Luísa Sonza (Brasil) y Aitana (España).

Este nuevo material audiovisual fue subido a las principales plataformas de video el último jueves 29 de octubre. A través de sus redes sociales, las cantautoras habían revelado previamente escenas y pistas del producto oficial.

El día de su lanzamiento, el nombre de la canción fue trending topic en Twitter. En el Perú, estuvo en el segundo puesto de tendencias en Youtube.

¿Danna Paola cantará con Tini Stoessel?

En conversaciones con el medio argentino Infobae, Danna Paola rompió su silencio en torno a una posible colaboración con Tini Stoessel, la expareja de Sebastián Yatra.

Como se recuerda, a principios de abril se corrió el rumor de una enemistad entre las cantantes debido a un acercamiento de la mexicana con el colombiano.

Sin embargo, la protagonista de Élite dio por cerrado cualquier rivalidad con su colega.

“Me encantaría, ¿por qué no? (sobre trabajar con Tini) Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado”, dijo Danna Paola.

“Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? (...) La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie”, agregó.

