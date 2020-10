Bartola sobre los shows virtuales: “Es hermoso interactuar con el público, pero estamos en una nueva realidad”

La artista peruana Bartola, una de las principales exponente del criollismo en nuestro país, celebrará el Día de la Canción Criolla este 31 de octubre junto a Lucía de la Cruz y Cecilia Bracamonte.

Esta presentación se llevará de forma virtual en un inolvidable show de nombre “Noche de divas”. Este concierto reúne a las tres grandes artistas, que cantaran sus mejores temas.

Al respecto, la conductora del programa Una y mil voces y promotora de la música criolla en los jóvenes conversó con La República sobre sus expectativas en esta nueva experiencia de hacer espectáculo.

Este 31 de octubre celebrará el Día de la canción criolla junto a dos grandes exponentes del género: Lucia de la cruz y Cecilia Bracamonte

Efectivamente. Vamos a estar presentes las tres en un show hermoso e imperdible. Estaremos cada una por separado. El show empieza a las 7.00 p. m.

Oficialmente es su primer concierto virtual, y como usted, para muchos artistas es una nueva experiencia. ¿Cuál cree que serían los pros y contras de esta nueva forma de hacer espectáculo?

Hacer música, para nosotras, es nuestra vida. Lo único en contra sería el no tener al público en vivo para que nos aplaudan y coreen nuestras canciones. Es hermoso interactuar con el público, pero estamos en una nueva realidad. Para nosotras, es complicado, pero estamos adecuándonos.

Después de 7 meses pude salir a la calle. Parecía que estaba debutando por primera vez, porque, la verdad, los nervios estaban a flor de piel después de no haber ensayado varios meses. Ensayé un día antes de la grabación, ya que (el concierto) es un ‘en vivo’ grabado. Ha sido bien extraño este debut sin público. No se cómo han estado mis compañeras, porque cada uno ha hecho su grabación por separado.

¿Cómo ve a la música criolla en la actualidad?

Yo veo que el público está identificándose más con su música, cultura y material. Están valorando lo que ayer no valoraban (...) Me parece maravilloso cuando empiezan a apreciar su música. Hay público para todos los espectáculos.

Hace poco, celebró los 50 años de vida artística. ¿Cuáles han sido los mejores momentos de su carrera?

Desde los 15 años, he pisado un escenario. Todos los momentos han sido buenos. Los malos (momentos) los convertía en buenos con mi trabajo. En cada paso siempre me decía “camina, camina”, como decía mi madre. Eso es lo que he hecho en estos 50 años. Aún me encuentro, si bien no al 100%, en un 90% para enfrentar y compartir con el público.

¿Cuál es el sello que la diferencia con otros artistas de su género?

No tengo ninguna diferencia con mis compañeras. Yo creo que el amar nuestra música nos hace igual a todos. También creo que defender lo que hacemos es importante en nuestras vidas. En eso no hay diferencia.

¿Cómo ha asumido la situación de estar en casa sin poder realizar presentaciones en locales o eventos públicos? ¿De qué manera se reinventó?

De una u otra forma, aparte del canal. Somos trabajadores del arte, como cualquier otro. Estuve ahí bandeando con algunas cositas que uno tiene anteriormente. Lo poquito que he tenido lo he compartido.

Lo que le ha dado positivamente esta pandemia…

Lo positivo ha sido la reflexión de todas las personas. Da pena ver que hay pocas personas que no entienden que esto todavía no ha acabado. Dicen que con el tiempo se volverá endémico. Ahorita tenemos, como quien dice, la herida viva. Si nos nos cuidamos, vendrá la segunda y tercera ola. La tristeza que me embarga es que la gente no piensa en el prójimo. Lo otro es que hemos podido reflexionar sobre nuestras vidas. Dios nos ha dado un tiempo de reflexión. Ruego a la Virgen Santísima que esto se acabe.

¿Qué cree que le falta para que este género suene más fuerte?

Dios me puso en las manos lo que quería en toda la vida: poder formar nueva gente que amara la música con todo el alma, y me lo dio en el canal. Sigo trabajando en el canal desde hace 10 años. Me dio esa posibilidad para formar a personas de 15 años. (...) La música criolla tiene banca. Cuando terminemos esto, ellos se levantarán como una muralla para defender nuestra música.

¿Haría alguna fusión de su música con otro género, ya que estamos experimentando una evolución y cambios en este tipo de arte?

Sí, con otros jóvenes como el hijo de Julián Jiménez, que le tengo una promesa. El guitarrista que acompaña a Cecilia Barraza. Estoy feliz cómo ellos proponen sus tiempos. Así como en algún momento don Óscar Avilés propuso que el vals no fuera de tundentes, ahora los chicos están proponiendo y fusionando, pero llegarán a la misma fuente.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

No tengo todavía nada, porque haces proyectos y aceptas trabajo, y luego no sabes lo que pueda pasar. Como dice Facundo Cabral, “hoy es el día, mañana no se sabe”. Quiero vivir cada día con mayor intensidad, ganas de vivirlo, humildad, entrega a las personas que amo y a los que no también. Estoy un poco así, no quiero hacer nada a largo aliento.

A excepción de seguir educando a los jóvenes…

Seguir teniendo mi acercamiento con los jóvenes no lo voy a perder, hasta que Dios me llame con él. Hacer música peruana, estar en canal hasta que Dios lo permita.

