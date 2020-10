Yo soy: imitador de Anuel AA revela que conoció a sus hermanas gracias al programa

Un joven llamado Jeysson Condori se presentó en el casting de la temporada 28 de Yo soy para imitar a Anuel AA y sorprendió al jurado al revelar una insólita anécdota.

Antes de que iniciara la presentación, Maricarmen Marín le consultó al participante si tenía hermanas o hermanos que le hubiesen dicho si realmente se parecía al artista original y este confesó que sí, para luego añadir que se trataba de sus medias hermanas, a quienes conoció gracias al programa de Latina.

El imitador de Anuel AA contó que una de sus hermanas por parte de padre se contactó con él y le confirmó el parentesco entre ellos, luego de verlo en una de las audiciones televisadas de Yo soy.

“Una de mis hermanas me escribió al Facebook y me preguntó si mi papá era tal, le dije y me respondió ‘Él es mi papá’, así que decidimos encontrarnos dos semanas después. Fue hermoso, paseamos y decidimos encontrarnos otras vez, pero ya no se pudo por la pandemia”, detalló, notablemente emocionado.

Luego de escuchar este relato, Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Katia Palma se mostraron sorprendidos y conmovidos a la vez.

Finalmente, el imitador de Anuel AA interpretó los temas “Amanece” y “Secreto”, con lo cual logró obtener el pase a la siguiente ronda del concurso.

Imitador de Ritchie Valens sorprende al jurado al cantar “La Bamba”

Hace unos días, el jurado de Yo soy quedó impresionado al presenciar el casting de un imitador del cantante estadounidense Ritchie Valens.

El concursante interpretó con gran dominio el clásico tema “La Bamba”, gracias a lo cual se ganó los elogios del jurado.

