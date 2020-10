La cantautora Nuria Saba presenta su nueva faceta de productora

A raíz de la pandemia por la COVID-19, muchos artistas decidieron continuar con la música. Ese es el caso de Nuria Saba, quien después de lanzar su single “Maravillosos”, ahora se estrena como productora de su última canción, “Instinto”.

“El 2020 ha representado un reto para todos”, recuerda Saba. “En mi caso, no solo como persona sino como artista, he tenido que ver la manera de reinventarme. El aislamiento, la restricción de no poder estar con mi equipo y a la vez verme en la necesidad de crear dieron como resultado que me mande a producir junto a Gisella Giurfa, directora de la banda, mis propios temas, empezando por este, ´Instinto´”, agrega.

El lanzamiento de este single marca no solo una evolución en la carrera profesional de la cantautora peruana sino una madurez musical, aprender a confiar en las propias decisiones, y saber que están bien. Saba, quien a sus seguidores tiene acostumbrados a melodías melancólicas y románticas, hoy los sorprende con un material más fuerte, real e íntimo, con letras escritas por una mujer muchísimo más empoderada rozando ritmos como el urbano, e indie pop.

“La Nuria que escribe y produce esta canción no es la misma de hace unos años atrás”, menciona la artista. “He llegado a un momento de mi vida en el que me siento más segura, más confiada y en la que me permito divertirme más sin especular tanto en el mañana, y eso se traslada en ´Instinto´”, concluye.

Escrita, musicalizada y producida por Nuria Saba, este lanzamiento viene de la mano con un increíble videoclip dirigido por Tierra Films que muestra a una Nuria recorriendo la ciudad en bicicleta y skate, una Nuria libre.

“Instinto”, canción de renacimiento de esta artista peruana, ya está disponible en todas las plataformas musicales.