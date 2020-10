Fernando Armas se aferra a los shows virtuales: “Con los ‘privaditos’ nadie gana”

Fernando Armas opinó acerca de los shows presenciales que continúan realizándose en el Perú a pesar de la crisis que afronta el mundo entero por la pandemia del coronavirus.

El cómico indicó que no ha recibido propuestas para ofrecer este tipo de eventos y que, aunque las tuviera, no se arriesgaría, pues lo primordial para él en este momento es cuidar su salud y la de su público.

“No (recibo propuestas), porque si en virtual cobro caro, en privadito voy a cobrar el triple (risas). Fuera de bromas, no iría, no me expongo, pierdo yo y pierden las personas que están ahí. Con los ‘privaditos’ nadie gana”, señaló.

“Me cuido mucho, uso mascarilla y alcohol, me alimento bien y en las mañanas salgo a correr por el malecón. Hacer ejercicios es importante. Ahora que no puedo jugar fulbito, yo soy pelotero, salir a correr es la mejor opción”, agregó el artista, quien estará este domingo a las 7.00 p. m. junto a Ernesto Pimentel en Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de una segunda ola de coronavirus en el Perú, Fernando Armas comentó que es importante que aún hayan medidas estrictas para no poner en riesgo la vida y la salud de más personas.

“Por el mal comportamiento que hemos tenido, nosotros ya tuvimos una segunda ola y hasta una tercera, creo que ahora ya somos más responsables, más conscientes del peligro que ocurre. Hemos llegado a un límite de irresponsabilidad que no creo que haya aún más. Igual, creo que está bien que no nos dejen ingresar a las playas porque en estos espacios no somos responsables, nos agrupamos y perdemos el control”, manifestó.

