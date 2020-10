Adele y el rapero Skepta son pareja, según la revista People

La cantante Adele, quien en la actualidad es una de las celebridades más consolidadas en la industria musical, está saliendo con el rapero británico Skepta, a quien conoce desde hace mucho tiempo, según indicó la revista People.

El mismo medio citó a una fuente cercana a la intérprete de “Hello” y dijo que “las cosas se han ido calentando. Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”.

Cabe mencionar que Adele de 32 años y Skepta de 38 son muy cercanos desde hace varios años, ya que ambos son originarios de Tottenham, un barrio obrero al norte de Londres.

“Adele y Skepta han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial”, aseguraron fuentes cercanas a la pareja a The Sun en octubre del año pasado. “Están pasando cada vez más tiempo juntos y definitivamente hay una conexión especial”, agregó.

Durante una entrevista en 2016 con Evening Standard, el intérprete reveló que tenía contacto con la ganadora de Grammys. Incluso, aseguró que la cantante estaba muy pendiente de él.

“Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control (…) Me habla de cómo van las cosas”, dijo el padre de una hija de dos años, fruto de una relación anterior.

Cabe mencionar que Adele se divorció en 2019 de quien había sido su esposo por siete años: Simon Konecki. Mientras que Skepta fue pareja de la súpermodelo Naomi Campbell, a quien engañó, ya que el rapero tuvo una hija con otra mujer.

