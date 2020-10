Sebastián Yatra se reúne con Armando Manzanero: “Comenzó una muy linda amistad”

El cantante colombiano Sebastián Yatra tuvo un emotivo encuentro con el compositor Armando Manzanero, quien le invitó a probar los famosos gusanos de maguey, un plato típico de México.

A través de Instagram, el intérprete de “Devuélveme el corazón” compartió imágenes de lo que fue la reunión con el conocido cantante de boleros.

“Quiero que sepa que hago esto por usted, maestro Manzanero. De no ser así, la verdad yo no me atrevería a comerlos", se le escucha decir a Sebastián Yatra mientras Armando Manzanero sonríe y le muestra los gusanos de maguey. El video se convirtió en viral en las redes sociales.

Pero eso no fue todo, ambos artistas quisieron capturar el encuentro con una fotografía que fue publicada por Yatra en Instagram, y que ya cuenta con más de 348.000 reacciones de los usuarios.

“Maestro. Ojalá logre vivir todos mis días con esa misma alegría y vitalidad que tú los llevas. ¡Hoy siento de corazón que comenzó una muy linda amistad!”, escribió el cantante de 26 años sobre su admiración por Armando Manzanero.

Luego, se refirió a la importancia que tienen las letras de las composiciones. “Que las letras y melodías siempre sean motivo de emoción y nos hagan volver a sentir las cosas como si estuviesen pasando por primera vez”, finaliza su mensaje.

Los seguidores de Sebastián Yatra quedaron sorprendidos por el encuentro de los famosos. Incluso, el rockero Fito Páez le recomendó al joven artista que siga los pasos del compositor de 84 años. “¡Escucha a ese maestro, Sebastián! ¡Fuente de inmensa sabiduría!. Lo mejor”, señaló el argentino.

