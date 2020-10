“Máscaras”, la canción de Pooow! que habla sobre el uso de mascarillas | VIDEO

La banda peruana Pooow! dio a conocer el lanzamiento de “Máscaras”, un tema que —sin saberlo— terminó por adaptarse a la realidad que se vive hoy a causa de la pandemia.

La canción es el primer sencillo de lo que será el próximo EP de Pooow!, el cual verá la luz el próximo año. Su letra trata sobre la inconformidad, resignación y obligación que tienen muchas personas al enfrentarse a su entorno. Viene acompañado por un ritmo enfocado, principalmente, en funk, rock, electrónica y dance rock. Además, presenta un video que fue hecho durante la pandemia. Fue dirigido por Gustavo de La Torre de Pasaje 18. Está apoyado por la técnica de slow motion y combina imágenes de los integrantes portando mascarillas y todos los elementos de protección.

“Estábamos a punto de lanzar otro single, pero nos dimos cuenta (y algunos amigos nos lo confirmaron) que varias frases de ‘Máscaras’ tenían mucha relevancia en la coyuntura actual”, comenta Joqo Vega, Keytar, teclados y coros. “Por ejemplo, tenemos ‘Llevo por fuera una sonrisa, por más que por dentro esté hecho trizas’ o 'Me estoy hartando de esta ironía algo me va a suceder. Sigo bailando hasta que sea de día tratando de no enloquecer”.

“Máscaras” fue compuesta el año pasado y la idea era que se enfoque en el personaje que describe a la banda, Pooowman. Precisamente, lleva una máscara de cara feliz para esconder la insatisfacción y estrés de su trabajo monótono en oficina y descarga toda su frustración a través del baile.

“Por la situación en la que pasamos, todos estamos obligados a esconder nuestras expresiones tras las mascarillas. Es cierto que muchos nos hemos llegado a convertir en un personaje como Pooowman, por lo que les recomendamos desfogar el estrés por medio de la música y el baile”, agrega Joqo.

Pooow! se ha caracterizado por ser una propuesta que no le canta a figuras tan comerciales como el amor/desamor, fiesta o el sistema. Busca que sus seguidores se enganchen con temas tan cotidianos como el tráfico, el estrés, la rutina, la tecnología, etc. No usan guitarras y elaboran los temas desde los riffs de bajo, acompañados por sintetizadores y una potente batería. Pero sin duda el elemento más importante de esta banda es el show en vivo, en donde buscan mover a todos.

Además, Pooow! ha realizado sus propias mascarillas, inspiradas en la portada de este single. Son cuatro y se pueden adquirir en sus redes. Se sorteará una por semana. Para participar solo hay que hacer una historia con un video o canción de la banda y etiquetarlos. Adicional, han creado un filtro de Instagram, en donde los usuarios pueden colocarse mascarillas virtuales con divertidas bocas y muecas.

“Una parte muy importante de nuestra performance es la presencia de Pooowman, que es el encargado de acercar esa energía al público, interactuando con ellos en cada canción (regalando merch, tomándose fotos, invitando a bailar a los asistentes). Desde un inicio pensamos que el show debe ir más allá de subirnos al escenario a tocar, por eso también tenemos una vestimenta uniformizada y varios momentos bien marcados que le dan dinamismo al show. La idea es que al finalizar el show, los asistentes hayan descargado todo su estrés y se olviden un rato de sus problemas”.