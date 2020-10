Además de ser una de las influencers peruanas mas reconocidas, Luciana Fuster ahora acapara la atención de los medios internacionales por su habilidad para la conducción.

A sus cortos 21 años, la joven modelo fue convocada para desempeñarse como conductora en un segmento virtual de la importante revista People en español y no dudó en celebrarlo en las redes sociales.

“¡No puedo estar más feliz y emocionada! Estaré en la coconducción de People VIP junto a Nohelia Castro y estaremos hablando de todo un poco con la gente linda de People en español”, fue el mensaje que dejó en Instagram y con el que invitó a sus seguidores a unirse al espacio a través de las plataformas digitales.

Su participación en el programa online se llevó a cabo el martes 27 de octubre y, luego de su aparición, comentó su experiencia a América Espectáculos.

En la conversación, Luciana Fuster expresó su gratitud con los ejecutivos del medio por considerarla: “Increíble, de verdad. Yo siempre voy a ser súper agradecida con toda la gente que me dé una oportunidad, sea chiquita o grande yo siempre la voy a aprovechar”.

La integrante de Esto es guerra ha comentado en diversas ocasiones que uno de sus más grandes sueños es poder estar al frente de un programa televisivo, por lo que esta oportunidad la ha acercado a concretar ese anhelo.

"Es lo que siempre quise y lo que siempre le dije a todo el mundo que quise. Ir logrando, poquito a poquito, cosas que me gustan y cosas que quiero hacer, me pone bastante contenta”, dijo a las cámaras.

Finalmente, la chica reality aseguró que los encargados de People le extendieron una propuesta para continuar en el medio.

“Si es que yo tengo la oportunidad de ir, de todas maneras tengo la invitación hecha. Me quedé hablando por interno y también me lo dijeron en vivo, que estoy invitadísima al programa... Me encantó estar ahí”, indicó Luciana Fuster.

