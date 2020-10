Joaquin Phoenix: inicios y cómo se convirtió en uno de los mejores actores de la actualidad

Joaquin Phoenix es uno de los actores con mayor reconocimiento en la pantalla grande. Su popularidad en la industria creció luego de su celebrada interpretación del Joker.

Este 28 de octubre, el actor cumple 46 años y, para recordar este día tan especial, haremos un repaso de los inicios de su carrera y conoceremos cómo logro convertirse en una de las mejores figuras cinematográficas.

¿Cuándo debutó Joaquin Phoenix como actor?

En 1982, Joaquin Phoenix se dio a conocer por primera vez en la serie Seven brides for seven brothers junto a su hermano River Phoenix, quien se convertiría en uno de los actores jóvenes más importantes de esa época.

Luego, ambos participaron en un especial de la ABC llamado Backwards: The riddle of dyslexia.

En 1985 y tras haber formado parte de otras series, apareció en su primera cinta televisiva y, después de un año, fue parte del rodaje SpaceCamp, en donde interpretó a un niño que va al Kennedy Space Center para aprender sobre el espacio.

Estuvo nominado como mejor joven actor en los Young Artist Awards durante 1989 por la cinta Parenthood de Ron Howard.

A los 16 años, Phoenix decidió alejarse de la actuación, tras el fallecimiento de su hermano. Así, junto a su familia, despareció del ojo público.

Joaquin Phoenix regresa a la pantalla grande y se consolida como actor

En 1995, Joaquin vuelve a la actuación con la cinta To die for, junto a Nicole Kidman. Dicha interpretación definió el futuro de su carrera, ya que las excelentes críticas que recibidas lo llevaron a interpretar una serie de personajes que buscan ocultar su lado oscuro.

Sin embargo, el papel que le otorgó la fama internacional fue el del Commodus en la cinta Gladiator, por la cual fue nominado para múltiples premios, entre los que destacó el Oscar a mejor actor de reparto.

También fue nominado a este premio en la categoría de mejor actor por su gran interpretación del ícono de la música Johnny Cash en Walk the line (2005). No obstante, ese año no ganó el galardón, aunque sí se llevó el Globo de Oro.

Joaquin Phoenix en la actualidad

Joaquin Phoenix comenzó a construir una nueva era en su carrera cinematográfica con The master, drama de Paul Thomas Anderson que le valió otra nominación al Oscar.

Después de esa actuación, trabajó en Her, donde interpretó a un hombre solitario que se enamora de un sistema de inteligencia artificial. Esta producción fue nominada a mejor película y mejor guion de los mencionados premios y llegó a obtener este último.

Phoenix sumó roles en Inherent vice, You were never really here y Don’t worry he won’t get far on foot, los cuales terminaron de catapultarlo como el actor más influyente e importante de su generación.

Sin embargo, esta larga lista de personajes fueron superados por su papel de Joker, con el que obtuvo innumerables nominaciones al Oscar y le permitió llevarse a cada el galardón de mejor actor.

