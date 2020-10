Cano Estremera, conocido cantante puertorriqueño, falleció este miércoles a los 62 años tras permanecer hospitalizado una semana, según infirmó la emisora Z93.

La esposa de Estremera, Yamira Arce, confirmó la lamentable noticia con una sentida publicación desde su cuenta de Facebook.

“Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo”, escribió la pareja del reconocido artista en la red social.

Hasta el momento no se saben las causas exactas de la muerte de Cano Estremera, pero la fuente indicó que el artista estuvo internado en un hospital durante dos semanas debido a una bacteria, en el mes de mayo.

Cabe señalar que ‘El dueño del soneo’ recibió un trasplante de pulmones en el 2018, debido a su condición de fibrosis e hipertensión pulmonar. Tras la operación, no pudo volver a caminar.

Tras el delicado procedimiento, Cano Estremera dio una entrevista para el medio NotiCel donde señaló que había puesto en segundo plano su transplante, ya que estaba lidiando con una parálisis que lo mantenía en silla de ruedas

"El año ha sido difícil porque he sufrido parálisis, algo que no se supone que pasara. Se supone que ya estuviera normal. Me ha tocado poner en segundo plano lo del trasplante y lidiar con lo de la parálisis', dijo Estremera en la entrevista publicada el 30 de octubre de 2019.

A través de redes sociales, muchos seguidores lamentaron la muerte de Cano Estremera. Willie González y el Grupo Niche fueron los primeros en pronunciarse por la triste noticia.

