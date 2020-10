Christian Domínguez y Pamela Franco confirman embarazo de su primer hijo juntos

¡Serán papás! Tras revelar, en diversas ocasiones, sus deseos de convertirse en padres, Christian Domínguez y Pamela Franco confirmaron en redes sociales que se encuentran a la espera de su primer bebé juntos.

La pareja comunicó la feliz noticia a través de tiernas publicaciones en Instagram, donde también compartieron imágenes junto a la primera ecografía de su futuro hijo.

El cumbiambero resaltó en la red social que se encuentra muy emocionado por la llegada de un nuevo integrante a su familia y que uno de sus más grandes deseos por fin pudo hacerse realidad.

“Te deseamos tanto, te esperábamos con muchas ansias, rezamos mucho por ti para que bendigas nuestras vidas, nuestra familia... No sabes aún lo que significas para tus papitos, te amaremos tanto pero tanto”, expuso Christian Domínguez.

Pamela Franco, por su parte, se mostró nostálgica debido a que en esta nueva etapa no cuenta con el apoyo de su madre, quien falleció tiempo atrás. Sin embargo, expuso que se siente muy agradecida por su maternidad.

“Mi hermoso y yo estamos viviendo esta etapa intensamente y compartiendo todas estas emociones que nos embarga y toda la familia comparte estos sentimientos tan bellos... Somos una familia llena de amor, lo vivimos día a día”, expresó la bailarina.

Cabe resaltar que en septiembre, Christian Domínguez participó de una entrevista en el programa En boca de todos e indicó que tenía sospechas del embarazo de Pamela Franco, pero que aún no tenía una prueba para confirmarlo.

No obstante, sí corroboró sus ansias de convertirse en padre por tercera vez: “Sería tan deseado, tan amado, tan cuidado por ambas familias. Yo sé que voy a babear y que voy a aprovechar todo lo que no he aprovechado a mis hijos anteriores”.

