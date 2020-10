Carlos Álvarez quiere a Claudia Serpa en su programa: “Mi producción tiene contacto con ella”

Carlos Álvarez brindó una conferencia de prensa para confirmar la continuidad de su programa La vacuna del humor hasta fines de diciembre a través de la señal de Willax. El conocido cómico develó que tiene en la mira a Claudia Serpa, la exintegrante de El Wasap de JB.

En conversación con la prensa, el humorista reveló que su producción ya se puso en contacto con la joven cantante, a quien le quiere brindar más oportunidades para crecer profesionalmente en el ambiente artístico.

“Mi producción sí tiene contacto con Claudia Serpa, yo encantadísimo de trabajar con ella. Hay que brindarle la oportunidad para que ella explaye todo su talento. Bienvenida a La vacuna del humor a Claudia Serpa”, comentó.

Cabe mencionar que la joven anunció que muy pronto ingresará a un programa tras dejar El Wasap de JB. No dijo a cuál espacio, pero confesó sus deseos de trabajar con Ernesto Pimentel.

“Pronto me van a ver en otro canal, Dios quiera el próximo sábado. Uno va a otro lugar donde te dan más espacio para poder explayarse como artista. Ernesto Pimentel es un capo definitivamente y me encantaría trabajar con él, ha podido sobresalir porque ha dado cabida a muchas mujeres con su talento y eso me parece valorable”, dijo Claudia Serpa en declaraciones recogidas por El Popular.

Por su parte, Carlos Álvarez también mostró interés por contar en sus filas con Jossmery Toledo, ya que ve en ella mucho potencial para la actuación humorística. No obstante, la joven no aceptó la oferta.

