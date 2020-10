Arctic Monkeys lanzará nuevo álbum en vivo con fines benéficos

Arctic Monkeys regresa a la música con la presentación de un álbum en vivo, que fue grabado durante el concierto que brindaron en el londinense Royal Albert Hall, en 2018.

El evento se llevará cabo con fines benéficos. Todo lo recaudado en las ventas será destinado a la organización War Child, según explicó la banda británica de rock alternativo a través de Twitter.

“El 7 de junio del 2018 tocamos un show especial en el Royal Albert Hall de Londres… todas las ganancias serán donadas a War Child, en apoyo al trabajo vital que hacen protegiendo, educando y rehabilitando niños que han experimentado el trauma de un conflicto y el horror de la guerra”, fue el anuncio de la banda compuesta por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, y Nick O’Malley.

El concierto grabado en los primeros meses de su gira promocional de su disco Tranquility base hotel and casino, también incluye dentro del setlist sus canciones más emblemáticas, como es el caso de “Brianstorm”, “Do I Wanna Know?”, “R U Mine?”, “I Bet You Look Good on the Dancefloor” y “Cornerstone”.

El nuevo álbum Arctic Monkeys Royal Albert Hall se encuentra disponible en preventa; incluye distintos formatos, desde un vinilo doble a un CD, libro de imágenes hasta su versión digital.

Por otro lado, a principios de octubre surgieron rumores respecto a que la banda habría vuelto a grabar nuevo material después de que salieran a la luz imágenes del baterista Matt Helders en un estudio de grabación.

