Actor Toño Mauri lleva hospitalizado cuatro meses por la COVID-19

Han pasado cuatro meses desde que el actor mexicano Toño Mauri dio positivo por coronavirus, enfermedad que aún no ha podido superar por completo tras ser internado en un hospital de Miami.

Fue a fines de junio pasado cuando el productor de la serie Luis Miguel anunció que él y su familia habían dado positivo por la COVID-19. Unos días después, el artista fue hospitalizado.

En una reciente entrevista, Antonio, el hijo del actor Toño Mauri, confirmó que su padre continua haciendo terapias intensivas tras la enfermedad. Además, mencionó que su recuperación es lenta, pero favorable.

“Está haciendo terapias de moverse, que preferimos las hiciera ahí... Él está super bien y nosotros super agradecidos de que no pasó nada”, declaró el heredero del intérprete de telenovelas para el programa Sale el Sol.

Sobre la participación de Toño Mauri en la nueva producción Los Mariachis, Antonio aseguró que “hay que esperar un poco” para el regreso de su padre a la pantalla chica. “Cada día va mejorando, entonces, seguro no tarda mucho”, finalizó.

Toño Mauri cuenta cómo se enteró que contrajo el coronavirus

En un enlace con el programa Venga la alegría, Toño Mauri contó su experiencia como paciente de coronavirus. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa, porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho”, señaló el actor mexicano.

