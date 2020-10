Yahaira Plasencia sobre colaborar con Maluma y Marc Anthony: “Sería un honor para mí, un sueño”

El 27 de octubre, la autodenominada ‘Patrona’ Yahaira Plasencia habló en entrevista con La República de los próximos avances en su carrera musical, impulsada por el productor estadounidense Sergio George.

La popular ‘Reina del totó’ señaló que el objetivo es lograr la internacionalización para lo cual ha proyectado sacar algunas canciones en inglés.

“Sí, claro. Yo creo que no hay límites, uno cuando quiere algo tiene que estar ahí para que las cosas salgan bien. Poco a poco vamos por el camino de la internacionalización. Esa es mi meta y que el Perú esté en el ojo del mundo”, dijo.

Yahaira Plasencia también se refirió a la posibilidad de grabar una canción con el salsero Marc Anthony, idea que surgió a inicios de setiembre cuando Sergio George publicó en Instagram un adelanto del nuevo trabajo de la salsera, además de una fotografía con el intérprete de “Ahora quién” en el estudio de grabación.

“Por el momento no, pero ojalá más adelante pueda hacer más canciones con Sergio y me vea y lleguemos en algo. Sería un honor para mí, un sueño”, expresó la intérprete de “Y le dije no” y “Cobarde”.

De igual forma, Yahaira Plasencia se pronunció a la posibilidad de que Sergio George logre que la estrella colombiana de música urbana Maluma acceda a realizar una colaboración con ella.

“Sergio ha hecho canciones para Maluma. Si se da la oportunidad, me encantaría. (...) En realidad, Sergio no es de pedir favores. A él le gusta que las cosas lleguen solas y me gusta el modo de trabajar de él”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.