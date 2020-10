Mónica Sánchez revela que su hija de 14 años lucha contra el cáncer

La actriz peruana Mónica Sánchez reveló que su hija Miranda de 14 años fue diagnosticada con cáncer hace más de 4 meses. Este fue el motivo por cual ella decidió no ser parte de la cuarta temporada de la serie De vuelta al barrio, donde tenía un papel importante.

La noticia la dio a conocer a través de un enlace en vivo por Instagram con Lis Arriaga, una peruana que radica en Alemania. En esta transmisión contó que apoya a su hija en esta batalla contra esta enfermedad.

La pequeña heredera de Mónica Sánchez se encuentra recibiendo tratamiento. “Lo voy a contar con el permiso de mi hija Miranda, está transitando en quimioterapia. Tiene linfoma de Hodgkin que es curable. Estamos transitando poco más de 4 meses. Es una niña de 14 años que comprende, que lo vive con entereza, se rapó el pelo antes que se le caiga, ella tomó las riendas. Tiene peluca, pero la usa para jugar y se le ve hermosa”, contó la artista.

Luego, aseguró que al enterarse del diagnostico de su hija no se amilanó, por el contrario, se unió más a su familia para afrontar juntos ese mal. Hasta el momento, la hija de Mónica Sánchez ha reaccionado favorablemente a las quimioterapias.

“Le han dado seis quimios en principio, vamos por la cuarta, son internamientos cada 3 semanas, a partir del tercero solo son 3 días de quimio y cada semana una ambulatoria. Ha reaccionado increíblemente bien su sistema inmunológico, sus leucocitos, sus plaquetas están bien, súper estables”, agregó la actriz.

Todo empezó durante la pandemia. “Al ocurrir esto en cuarentena una se siente que no se pierde nada porque sus amigos no van a colegio, no hay mucha vida social, entonces por ese lado es bueno lo que ocurre. La evolución es buena, en diciembre le toca el otro test, está descartada la radioterapia, vamos a la cura pronto, la reacción está súper bien”, señaló.

“Su lado más frágil son los dolores articulares que son fuertes, eso le ha quitado hacer algunas cosas, pero Miranda es una bendición, es como es”, mencionó la intérprete de Malena Elvira en De vuelta al barrio.

