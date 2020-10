Jessica Newton sobre la pedida de mano de Cassandra y Deyvis Orosco: “Fue emocionante y perfecta”

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, comentó, a través de Instagram, acerca de la boda de su hija Cassandra Sánchez y el cantante de cumbia Deyvis Orosco.

La exmiss Perú reveló que no compartirá imágenes de cómo fue la pedida de mano, que tuvo lugar en su casa la noche del último viernes 23 de octubre, porque no pudo grabar el momento.

“Todavía hay muchísimas personas que me llaman y me preguntan cómo fue la pedida de mano, si tengo videos o tengo fotos. Pero los momentos más lindos son los que se guardan con el corazón, que al vivirlos tan intensamente no te da ganas de tomar fotos o videos”, mencionó la exreina de belleza en las historias de la red social.

Ante los rumores de embarazo de su hija, Jessica Newton decidió descartar que la joven de 28 años se encuentre en la ‘dulce espera’. Además, aseguró que la pareja vive un amor sincero.

“Fue emocionante, fue perfecta, fue una historia de amor real. Son unos sentimientos tan honestos que sí nos sacaron lágrimas a todos, pero yo trato de guardarlos en el corazón y para que el día de mañana se lo pueda contar a mis nietos. Y no, Cassandra no esta embarazada (...) agradezco a los periodistas que son claros en contar las historias de amor, es por amor y no por compromiso”, finalizó.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid convivieron durante la cuarentena luego de varios años de relación. Según declararon ambos, esta fue una etapa de aprendizaje que fortaleció su relación.

