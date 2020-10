Iván Cruz: “Haré un salón de la fama para honrar a los grandes de la música peruana”

Iván Cruz le ha dedicado casi medio siglo de vida a la música para llegar a convertirse en el ‘Ídolo del bolero’. A lo largo de toda su trayectoria, interpretó éxitos como “Vagabundo soy”, “Me dices que te vas”, “Brindo” y “Yo le doy gracias a Dios”.

Ahora, el veterano cantautor asegura que los astros de la música peruana están quedando en el olvido y que no reciben el apoyo que merecen por parte del Ministerio de Cultura del Perú.

En conversación con La República, Iván Cruz brindó detalles sobre el concierto virtual que ofrecerá por sus 49 años de vida artística, reflexionó sobre la situación de la música peruana en la actualidad y anunció que hará un salón de la fama para homenajear a los grandes cantantes nacionales.

El próximo 21 de noviembre ofrecerá un concierto virtual. Cuéntenos sobre ello, ¿habrán invitados especiales?

Voy a dar un concierto virtual por mis 49 años de vida artística, en el que me acompañarán Antonio Cartagena, Josimar, Kate Candela y Farik Grippa. Todos vamos a cantar mis canciones, mis discos de oro, en una velada bonita para satisfacción de todos nuestros admiradores. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Se viene el Día de la canción criolla, ¿cómo percibe la influencia de este género hoy en día?

La cultura musical peruana está caída abajo. Hace 20 o 30 años, todas las radios ponían música criolla a toda hora, ahora todas ponen música extranjera. Solamente La Kalle, La Inolvidable y Felicidad ponen música criolla, pero muchos jóvenes no saben quiénes son Los Chamas, Los Embajadores Criollos, Lucha Reyes, El ‘Carreta’ Pérez, Jesús Vásquez.

¿Qué opina acerca de la música moderna? ¿Cree que se ha devaluado la música en general?

Parece que la juventud se ha impuesto a las producciones radiales, las cuales ponen la música moderna, cuyas letras no entiendo, no significan nada, no hay mensaje. Se ha perdido el romanticismo y muchas cosas con estas letras que vienen del extranjero.

Por largos años se le ha conocido como ‘El rey del bolero’ ¿cree que este género musical pierde fuerza?

Hay varios boleristas, pero a quienes considero los grandes boleristas son Pedrito Otiniano y Lucho Barrios. Yo me hago a un lado. La gente dice que llegué a ser mejor que ellos. Me dicen ‘Ellos solamente fueron intérpretes, tú fuiste cantautor, triunfaste con tus propias letras’. Ellos eran cantantes famosísimos, lo cual reconozco.

¿Hay algún artista moderno que pueda llegar a la talla de uno de los grandes de la música peruana?

No hay ningún cantante criollo que pueda reemplazar a Arturo ‘Zambo’ Cavero o a Lucha Reyes. No hay por falta de apoyo.

¿Cree que los grandes artistas de la música peruana no reciben el reconocimiento que merecen?

Al señor presidente y al señor ministro de Cultura (les pido) que se toque la música de los astros peruanos como Jorge Conti, Jimmy Santi, Rulli Rendo y Gustavo ‘Hit’ Moreno y también de algunos astros extranjeros. Ahora todo es extranjero y eso está muy mal. A veces se me salen las lágrimas cuando escucho la radio y me doy cuenta que se han olvidado de los nuestros. En otros países a los grandes cantantes les han levantado un busto. Leo Dan tiene un busto en Santiago, por ejemplo, y aquí los cantantes peruanos que dieron lauros al Perú no tienen nada.

El próximo año cumplirá 50 años de trayectoria artística y su música aún continúa vigente

Hay chicos de 10, 12 o 13 años que cantan mis canciones y cuando les pregunto ‘¿Cómo las sabes?’ me dicen ‘Mi papá, mis abuelos o mis bisabuelos escuchaban tu música’. Cuando me encontré con José Feliciano en un concierto, me dijo ‘Iván, eres un grande de grandes, eso se comenta en Puerto Rico’, eso lo dijo un puertorriqueño, pero una autoridad peruana no lo dice.

¿De qué manera cree que se podría revalorizar a los grandes de la música peruana?

Estoy vendiendo mi edificio de siete pisos para hacer un salón de la fama donde rinda honores a todos los grandes, ya que no lo hace el Gobierno ni el Ministerio de Cultura. Puede ser de 100 metros con los bustos de los artistas y la historia de cada uno. A un lado puede estar el busto de Lucha Reyes, al otro el de Arturo ‘Zambo’ Cavero y al medio el del ‘Cholo’ Iván Cruz, sería algo bonito. Lo haré para darle el ejemplo a las autoridades y demostrarles que merecemos que se reconozca.

