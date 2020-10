Ester Expósito asegura que no regresará a Élite: “Yo ya me despedí”

A lo largo de dos años, Ester Expósito interpretó a ‘Carla Rosón Caleruega’, uno de los personajes principales de la serie Élite. A pesar de la gran popularidad que le otorgó su participación en la serie de Netflix, la joven actriz no piensa reincorporarse a la misma.

En una reciente entrevista con el medio Sensacine, la intérprete confirmó que no formará parte de la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para marzo o abril del 2021. Sin embargo, recalcó el gran aprecio que siente tanto por su personaje como por la serie, por haber formado una parte importante de su carrera como actriz.

“Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo y con una sensación muy agridulce porque, obviamente, no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto. Siempre la llevaré conmigo (a ‘Carla Rosón Caleruega’) y va a haber una parte de ella en mí”, señaló Ester Expósito.

¿Por qué Ester Expósito se alejó de Élite?

Hace unos meses, Ester Expósito explicó que decidió irse de la serie Élite para poder continuar creciendo profesionalmente como actriz. La joven artista dijo que está proyectada a asumir nuevos retos.

¿Qué actores no estarán en la cuarta temporada de Élite?

En julio de este año, Netflix confirmó que Danna Paola (Lucrecia Montesinos), Ester Expósito (Carla Rosón), Jorge López (Valerio Montesinos), Mina El-Hammani (Nadia Shana) y Álvaro Rico (Polo Benavent) no formarían parte de la cuarta temporada de Élite, lo cual dejó muy apenados a los fans.

