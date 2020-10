Tula Rodríguez tras regresar de viaje junto a su hija: “Tenemos que tener un nuevo inicio”

Tula Rodríguez regresó a Lima junto a su hija luego de pasar unas vacaciones en Máncora. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión compartió detalles de su viaje a sus seguidores.

Allí, aseguró que tras el difícil momento que le tocó vivir por el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona, el viaje le ha resultado “sanador” para ella y su familia.

“Este viaje para Valentina y para mí ha sido muy sanador. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos quedado mirando el mar, dentro de la casa, pero era importante estar juntas, porque después de todo, llegamos a la conclusión que solo tenemos agradecimiento de los casi 13 años que hemos pasado juntos”, expresó.

Sobre los comentarios de algunos usuarios que señalaron que no estaba guardando el luto por la partida del padre de su hija, Tula Rodríguez decidió responder con un mensaje contundente.

“Hay mucha gente que me dice: ‘Tula, el luto’... El luto está en mi corazón, no se va, pero no es justo ni para Valentina, ni para mí, quedarme desgarrada llorando en una cama. Ni tampoco es justo para la familia de mi esposo, que ya bastante dolor tiene. Todos tenemos que tener un nuevo inicio, intentar vivir sin él y ser felices, porque eso es lo que él quisiera”, manifestó la presentadora de América TV.

Este lunes 26 de octubre, Tula Rodríguez regresa a la conducción del magazine En boca de todos. Sus compañeros expresaron sus ganas de volverla a ver en el programa.

