Laurita Pacheco: cantantes folclóricas se solidarizan con la artista tras perderlo todo en incendio

Tras incendiarse su vivienda hace unos días, la cantante folclórica Laurita Pacheco recibió el respaldo económico de varias artistas del género.

La artista se presentó en la última emisión de En boca de todos, este lunes 26 de octubre. Allí, recibió la inesperada sorpresa que la conmovió hasta las lágrimas.

La producción le mostró un video donde muchas de sus compañeras entregaban un sobre con una pequeña suma de dinero.

Iris Flores, Martina de los Andes, Susy Escalante, Haydee Huaranga, Fátima Alfonso y Yovanita Mogollón fueron las cantantes que la apoyaron ante la difícil situación que atraviesa.

“Hola, Laurita hermosa. Siento bastante el difícil momento que estás atravesando. Te conozco desde tus inicios. Sé que eres una mujer guerrera y valiente. Estoy segura de que saldrás adelante. Te envío un pequeño presente”, le dijo la popular ‘Barbie del folclore’ en el video que preparó la producción del programa.

Susy Escalante, de ‘Sentimiento y pasión’, también le envió unas palabras de aliento. “Sé que estás pasando un difícil momento, pero sé que vas a salir adelante porque tú eres una mujer valiente y guerrera”, fue su mensaje.

Como se recuerda, el 23 de octubre la cantante reveló a El Popular que había perdido todos sus equipos y vestuarios luego de producirse un incendio en su vivienda de San Juan de Lurigancho.

“Solo se salvó un arpa que estaba en otro ambiente. La verdad es que hasta ahora no puedo calcular el monto de los daños, pero son cuantiosos. Prácticamente me he quedado con lo que tenía puesto”, expresó la intérprete al medio.

Música peruana, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.