Alessandra Denegri: “Las mujeres no somos culpables, es momento de apoyarnos”

Alessandra Denegri, desde Berlín, Alemania, se refirió a la violencia contra la mujer y compartió que también fue víctima de ella.

“¿Cómo sales de esto? Empiezan a juzgar toda tu vida, desde tu pasado, tu presente y tu futuro... Nosotros somos una sociedad con un machismo estructural impregnado y, por ende, el superar un proceso como este es muy duro porque ya pasó lo que pasó, no lo podemos negar y tenemos que enfrentarnos a toda esta sociedad que nos juzga, tenemos nosotras que defendernos. No solamente pasó, sino que ahora tenemos que defender nuestra posición”, dijo a América Hoy.

La actriz, quien ha apoyado en otras oportunidades las iniciativas para detener el acoso y la violencia de género, narró cómo pudo continuar con sus estudios y carrera, luego de lo que vivió.

“Desde mi punto de vista, que no soy una profesional en la materia, soy una de las muchas mujeres que ha pasado por algo similar. En mi caso, es aceptar que es algo que ha sucedido y que no se va a borrar de tu cabeza jamás, no va a venir alguien con una varita mágica y te dice: ‘se acabó, nunca pasó’. También está el dejar de anhelar esa inocencia perdida, esa persona que yo fui antes porque, definitivamente, hay un antes y un después. Tienes que buscar herramientas, de tu familia, de tus amigos. Si no tienes a nadie, de ti misma, en el feminismo. Yo me puse los ‘lentes morados’ y para mí ha sido un cambio de todo, porque me he deconstruido para poder entender desde dónde me paro”, explicó.

En ese sentido, Alessandra brindó su respaldo a la joven que denunció haber sido víctima de violación grupal por cinco hombres en Surco.

“Esta mujer que ha tenido la valentía de hacer la denuncia, mis respetos, porque es muy valiente que una mujer vaya a la comisaría y pase por todo lo que está pasando. Para mí es valiosísimo y merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Las mujeres no somos culpables, es momento de apoyarnos, de levantarnos y de creernos. Eso es muy importante, creerle a la víctima, a la denunciante. Y definitivamente la vida puede continuar”, acotó a las cámaras de América TV.

