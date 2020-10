Adele habla sobre su nuevo álbum durante su presentación en Saturday Night Live

Adele debutó como presentadora de televisión en Saturday Night Live, show estadounidense conducido por Jimmy Fallon, el último sábado 24 de octubre.

La cantante británica bromeó sobre el tiempo que ha pasado alejada de los medios y sobre su pérdida de peso. Además, hizo un divertido sketch donde cantó parte de sus canciones más exitosas: “Someone Like You”, “Hello”, “When we were young“ y” Rolling in the Deep”

“Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida. Primero a los 19 y luego, de manera algo famosa, a los 21, y luego, aún más famosa, a los 25”, bromeó la estrella en referencia a los títulos de sus discos.

Luego, tomó con ironía su pérdida de peso. “Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de la COVID-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, mencionó entre risas.

Sin embargo, lo que desilusionó a muchos de sus fans fue el anuncio que hizo la artista de 32 años sobre su nuevo álbum. Señaló que este aún no está listo, por lo que tendrá que pasar más tiempo para que se pueda escuchar más música de Adele.

“Sé que ha habido mucha charla sobre mí, siendo la presentadora... Como por qué ella no es la invitada musical y cosas así, y hay un par de razones: mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas”, expresó Adele durante un monólogo al inicio del Saturday Night Live.

Han pasado 5 años desde que ella lanzó su último disco 25, con el que ganó un Grammy. Los seguidores de la famosa cantante lamentaron el anuncio.

Adele, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.