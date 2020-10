Yahaira Plasencia confiesa su gran admiración por Lucía de la Cruz: “Eres grande”

View this post on Instagram

Sábado 07 de Noviembre mi primer Live Show Mundial junto a grandes invitados. ¡No te lo puedes perder! 🎤✨ @grupo5christian @maricarmenmarins @paulatentacion24 @katecandelaoficial @mauriciomesones @gabyzambranooficial @marialesalazaroficial @ingridmijares @alvarorodmusic @luciadelacruzcantante @farik.grippa @charlesnsamble @solarsandro @michelrobless @cesar.ntalla @cesarvegaperu. . 👉 Adquiere tus entradas en @teleticket.oficial 🎫