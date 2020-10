Sebastián Yatra: “Esta carrera se trata de dar, de la música, no de la fama”

El 25 de octubre, el medio español El País publicó a través de su sección Icon una extensa entrevista con el cantante colombiano Sebastián Yatra quien, entre otros tópicos, reflexiona sobre su ascenso en la industria musical.

En esa línea, el intérprete de “Runaway” explica a qué renunció para alcanzar el éxito.

“A pasar mucho tiempo con mi familia, con mis amigos… También a educarme cuatro años en la universidad como me hubiese gustado. Estuve solo seis meses y me dije, “tengo que arriesgarme ya”. Pero no puedo usar la palabra sacrificio, porque todo lo que he hecho ha sido por pasión”, indicó.

Con apenas 26 años, Sebastián Yatra se ha convertido en una estrella de talla mundial, situación para la que afirma “estuvo preparado para eso toda su vida”.

“Esta carrera se trata de dar, de la música, no de la fama. No hay que darle tanta importancia porque todo da un millón de vueltas, nada debe cambiar nuestra esencia”, agregó.

En ese sentido, el cantante colombiano señaló que el reto más difícil de su carrera es lograr ganarse el amor del público.

“Que la gente te ame a ti, no a tus canciones. Las canciones las puedes escuchar en el móvil o en la discoteca, pero la gente va a un concierto para ver a un artista y disfrutar de una experiencia que ojalá les dure para el resto de su vida”.

De igual forma, Sebastián Yatra dio su opinión sobre el género romántico que lo hizo famoso.

“Es importante cantarle al amor siempre y para mí ha sido lo más bonito de mi carrera. Poder hacer este tipo de canciones, cuando la gente ya casi no creía en las baladas, y que suenen cool y frescas, es un reto”.

Finalmente, el cantante colombiano no deja atrás su fe católica y explica cómo impacta en él.

“Mi relación con Dios ha sido mi norte en los días grises, mi energía para levantarme cuando me he caído. En los momentos en los que siento que no puedo más, ahí está Dios”.

