Katy Perry es uno de los iconos mas representativos del pop. Además, es una estrella que, desde sus inicios, se convirtió en una gran inspiración en la industria musical por su extravagancia y estilo.

Este 25 de octubre la reconocida cantante cumple 36 años y por ello haremos un recorrido por sus inicios en su carrera artística y un repaso a un aspecto de su vida en la que se dedica a la filantropía.

¿Cómo inicio Katy Perry su carrera musical?

Los inicios de Katy Perry están influenciados por la música gospel. La cantante viene de una familia religiosa y, gracias a ello, se formó en los escenarios de una iglesia. Su formación musical y su primer álbum se realizaron dentro de este género.

Al inicio, la cantante era conocida como Katy Hudson, nombre con el que lanzó su disco debut. Con el paso del tiempo, cambió su estilo musical y su nombre artístico.

Tras tomar el apellido de su madre y abreviar su nombre, estrenó One of the Boys (2008), el disco que la introdujo al pop y la catapultó a la fama.

Katy Perry se convirtió en un fenómeno del pop por sus letras inspiradas en mensajes de amor propio y las excentricidades que poseen la mayoría de sus producciones.

La cantante estadounidense alcanzó récords mundiales con sus álbumes y presentaciones, y logró algunos de los tours más exitosos y uno de los shows más vistos del Super Bowl.

¿Qué premios ha ganado Katy Perry?

Katy Perry, a lo largo de su trayectoria artística, obtuvo más de 100 premios y recibió alrededor de 300 nominaciones aproximadamente.

Tiene cinco American Music Awards, algunos ganados por canciones como “Dark Horse” (2013) y su álbum Prism (2013). Perry tiene 14 People’s Choice Awards, y cuatro Guiness World Record: por ser la persona con más seguidores en Twitter, por la presentación de Super Bowl con más visitas, por tener cinco singles en el número uno, entre otros.

Además, Katy tiene un Brit Award, cinco Billboard Awards y 13 nominaciones a los premios Grammy.

Katy Perry y la filantropía

Katy Perry no solo se caracteriza por su pasión por la música, sino también por su gran voluntad para ayudar a quienes más lo necesitan. A la par de su carrera, la cantante se convirtió en embajadora de varias causas filantrópicas, una de ellas es de la mano de UNICEF.

Esta labor inicio en el 2013, cuando estuvo como embajadora y asistente en Madagascar para promover los planes de educación y nutrición. La cantante fue nombrada Embajadora de buena voluntad de la organización ese año, a la que donó una parte de los ingresos de una de sus giras mundiales. La artista recibió el Audrey Hepburn Humanitarian Award por su desempeño en Vietnam, país en el que veló por la calidad del cuidado infantil y la salud.

Asimismo, también apoya a organizaciones enfocadas en brindar ayuda a personas con VIH y a quienes padecen de cáncer. Para ello, lanzo una línea de ropa junto a H&M llamada Fashion Against AIDS, o La moda en contra del SIDA, la que recauda fondos para la causa.

Por último, Katy es defensora de los derechos de la comunidad LGTBI y apoya causas feministas.

Katy Perry, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.