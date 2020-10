Cassandra Sánchez después del sí a Deyvis Orosco: “Siento que el corazón me va a estallar de felicidad”

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se han convertido en la pareja del momento, luego de que el cantante de cumbia le pidiera matrimonio a la hija de Jessica Newton. La joven ha expresado su felicidad a través de un emotivo post en Instagram, publicado este 25 de octubre.

Acompañando a la fotografía en primer plano del anillo de compromiso que le entregó el hijo de Johnny Orosco, la feliz novia recuerda lo dicho por el cantante años atrás.

“Cuando te conocí me dijiste que me ibas a hacer la mujer más feliz del mundo porque merecía serlo. Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad. Nunca pensé que me faltarían las palabras para explicar cómo me siento”, escribe Cassandra Sánchez.

Luego, la empresaria e influencer calificó como una fantasía hecha realidad su noviazgo con el popular ‘Bomboncito’ de la cumbia.

“Definitivamente, los cuentos de hadas sí existen y tengo la suerte de poder compartir el resto de mi vida con un hombre al que considero un príncipe azul del siglo 21”, dice.

Cassandra Sánchez también resaltó la intención de Deyvis Orosco de ponerla a ella y la familia por sobre el trabajo: “Tuviste el tiempo de planear nuestra pedida y tu primer concierto virtual en la misma semana, demostrándome que nosotros siempre iremos primero”.

Agrega: “Te vi brillar, te vi llorar y le pido a Dios que nos llene de salud para seguir viviendo hasta viejitos todo lo que se viene juntos. Gracias por tanto, por todo”.

Finalmente, Cassandra Sánchez cierra su publicación en Instagram, expresando su intención de trabajar al lado de Deyvis Orosco: “Por un futuro en el que construyamos nuestro propio imperio. Te amo”.

