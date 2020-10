Cantante peruano Inka improvisó con zampoña y quenacho en el backstage de los Latin Billboard 2020

View this post on Instagram

Dios sigue abriendo puertas. #Songwriter. It’s been a tough year for all of us. After 10 years I’ve been invited to @latinbillboards #2020 I feel blessed to realize that this year is not over. 🔥🙏🏽 • • • Después de casi 10años regreso a los @latinbillboards aunque no cante esta noche, ser parte de ella ya es una Bendición... creo que el 2020 ha sido un año muy duro para todos pero lo mejor de todo es que todavía no termina. • • • • • • • #folklore & #cultura #iNka #CarlosIglesias. #SiTeVas🎼Tour🚀