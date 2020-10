 Alejandro Sanz sobre trabajar con Tini Stoessel: “Somos dos voces que estaban destinadas a cruzarse”

Alejandro Sanz se pronunció por partida doble en sus redes sociales, luego de que Tini Stoessel revelará que ambos trabajaron juntos en el nuevo single “Un beso en Madrid”, cuyo lanzamiento se ha programado para el 29 de octubre.

Para promocionar el anuncio de la nueva canción, la cantante argentina dejó un mensaje en Twitter arrobando al intérprete de “Y si fuera ella”.

“Acabo de anunciar algo demasiado especial en mi Instagram”, escribió Tini Stoessel. El español no demoró en responder: “¡Especial eres tú, mi niña!”.

Seguidamente, Alejandro Sanz dejó un comentario en el perfil de la argentina expresando su alegría por su primer proyecto musical juntos.

“Pero qué grande y qué bonita eres Tini, me has emocionado con la pureza de tu corazón me siento halagado y premiado por la oportunidad de compartir contigo algo tan único y tan puro, tan auténtico. La verdad de dos voces que estaban destinadas a cruzarse en algún momento del camino”.

“Tus lágrimas salen al rescate de mis ojos también. Te quiero amiga mía. Y gracias por remover los pilares de mis convencimientos musicales”, escribió.

Posterior a ello, Alejandro Sanz replicó en su perfil de Instagram el video grabado por Tini Stoessel anunciando el lanzamiento de “Un beso en Madrid”.

“Pero por favor mi niña, me emocionas. ¡Qué ganas de abrazarte me han entrado! ¡Te quiero mucho, pequeñita!”, escribió el artista español de 51 años.

Finalmente, el 25 de octubre, Alejandro Sanz reveló, también en su perfil de Instagram, el primer teaser de “Un beso en Madrid”.

