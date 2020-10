Adele demuestra su gran sentido del humor como presentadora de Saturday Night Live [VIDEO]

Adele paralizó las redes al debutar en el show de comicidad Saturday Night Live el sábado 24 de octubre. Con un gran sentido del humor, la celebridad compartió algunas anécdotas de su carrera como artista.

Como ya lo había anunciado en su cuenta oficial de Instagram, la artista de 32 años reapareció antes cámaras para no solo hablar los diálogos ensayados para su espectáculo, sino para agradecer el programa por darle la oportunidad de volver a pisar dicho set de televisión.

Adele recordó y bromeó que hace más de una década se presentó en Saturday Night Live y que su vida cambió por completo, ya que el mundo puso sus ojos en ella.

“Estoy absolutamente emocionada de finalmente ser el anfitrión de este programa. Un programa que no solo me encanta, de verdad, sino que estoy en el programa que hizo que mi carrera diera un giro hace ya nada más y nada menos que doce años. Fui un invitado musical en 2008 cuando Sarah Palin entró con la Sra. Tina Fey. Entonces, obviamente, algunos millones de personas sintonizaron para verlo y ya sabes, el resto ya es historia”, manifestó.

Asimismo, Adele demostró que tiene un gran sentido del humor al actuar en algunas secuencias divertidas. Para alegría de sus millones de seguidores, la británica entonó algunas de sus canciones más conocidas como “Someone like you”, tema con que oficialmente se hizo conocida en el mundo, o “Rolling in the deep”.

De esta manera, la famosa intérprete hizo su debut en uno de los programas más famosos de Estados Unidos.

Cabe mencionar que Adele compartió en Instagram que se sentía “aterrorizada” antes de su presentación.

