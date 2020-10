Yo soy: Johanna San Miguel se conmueve al escuchar a la imitadora de Ariana Grande

Una joven cantante llegó al casting de Yo soy para sorprender al jurado con su imitación de Ariana Grande.

La participante no solo dejó boquiabiertos a los presentes en el set, sino que también emocionó a Johanna San Miguel.

Debido a que no es la primera vez que intentaba llegar a los conciertos en vivo de Yo soy, Gabriela indicó que decidió tomar clases de canto y actuación con el fin de mejorar su interpretación del personaje.

Antes de iniciar su casting, la joven imitadora quizo dedicar la presentación a sus familiares y amigos que fallecieron debido a la COVID-19.

Luego procedió a entonar el tema “Somewhere over the rainbow”, que Ariana Grande incluyó en el show en memoria a las víctimas del atentado de Manchester.

Johanna San Miguel quedó conmovida al escuchar la canción y no pudo evitar aplaudir enérgicamente al final del casting de la cantante.

Los miembros del jurado no tuvieron mucho que decir tras la interpretación y solo halagaron el talento de la concursante, así como su facilidad para cautivar al público.

“No tengo nada que decirte. Eres extraordinaria” y “Qué lindo escucharte. Vemos tu interpretación, tu técnica, todo mezclado. Te felicito”, fueron los comentarios de Katia Palma y Maricarmen Marín respectivamente.

Johanna San Miguel solo agradeció a Gabriela por su sentido canto y expresó: “Me he quedado sin palabras, qué maravilla poder ver gente tan talentosa en el escenario. Qué talento y ese es tu camino definitivamente. Gracias, me has tocado el corazón”

“Se nota que has trabajado y si ya eras muy buena, hoy día has estado extraordinaria. Bienvenida a la siguiente ronda de Yo soy”, finalizó Ricardo Morán.

