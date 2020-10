RBD concierto: Anahí anuncia estreno de nuevas canciones de la banda luego de 10 años

Anahí Puente compartió nuevos detalles acerca del esperado concierto de RBD, evento que se realizará el próximo 26 de diciembre con la presencia de Maité Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckerman. Durante una entrevista con el programa Hoy, la intérprete de “Sálvame” reveló que la agrupación estrenará nuevos temas musicales.

“Les tenemos una sorpresa ¡A finales de noviembre van a tener música nueva!”, comentó la actriz y cantante con mucha emoción. Anahí no especificó si se trata de un nuevo disco o una canción, sin embargo, mencionó que este 2020 trae muchas sorpresas para los fans de RBD.

La artista mexicana comentó que “habrán cosas visuales impresionantes” en el show que marca el reencuentro de los integrantes de la banda tras varios años. “Cada quien le tiene que meter su estilo y vernos bien (...) Sí, estamos todos organizándonos (...) Rebelde va ser una sorpresa increíble, que no se la imaginan”, señaló.

Anahí Puente resaltó la creatividad de sus compañeros y los esfuerzos que vienen realizando en los preparativos de Ser o parecer. “Christopher es un chavo tan creativo, todos. Las ideas de Maite han sido pieza clave para este concierto, Christian tiene las ocurrencias más increíbles”, continuó contando.

Por otro lado, la intérprete de Mía Colucci lamentó que Dulce María y Poncho Herrera no vayan a participar del show, pero respeta las razones por las que sus compañeros tomaron esta decisión.

“Les cuento algo, Dulce no me va a dejar mentir, si alguien le estuvo dando una lata, que ya hasta pena me daba al final porque veinte mensajes y notas de voz, porque mis audios duraban 3 minutos, tratando de ver cómo poderla convencer, cómo poderlo hacer, pero tenemos que entender si no quiere o no puede en este momento, es muy respetable... yo soy mamá como ella”, agregó.

