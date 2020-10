Joey Montana: “Quiero tener la oportunidad de ver a la gente para sentir que corean mis canciones”

Han pasado dos semanas del estreno de “Desesperado (Voy a tomar)”, el reciente videoclip de Joey Montana y el tema musical han superado los 5 millones de reproducciones en YouTube.

Este sencillo, entonado junto a Greeicy y Cali y El Dandee, estuvo en el puesto 7 de tendencias en la plataforma de video el día de su estreno en nuestro país. Así también, está incluido en el top 100 del chart de Spotify Perú.

El cantante panameño conversó con La República para contar algunos detalles de este lanzamiento y hablar sobre el género urbano, que actualmente goza de éxito en América Latina.

Con “Desesperado” apuestas nuevamente por la balada. ¿Cuál fue la historia para el desarrollo de este nuevo tema?

Después de “Suena el Dembow”, que lo entregué en el anterior disco La movida, me puse a buscar y hacer canciones. Entre esas, encuentro este tema y me lo guardo. Cuando llega la pandemia me siento a analizar la música y decidí regresar a mis raíces: el romanticismo bailable y reguetón. Sigue siendo urbano, pero con letras románticas.

Anteriormente colaboraste con Sebastián Yatra, ahora con Greeicy y Cali y El Dandee. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ellos?

Son amigos, y es bueno trabajar con gente así. Yo vengo de la época en que uno hacía sus canciones solo, y para hacer featuring, a mí me cuesta colaborar con gente que no conozco. Si iba a agregar a alguien, tenía que ser buena gente y con quien fluya. En mi carrera hice muy buenos amigos, y en esta oportunidad, los llamé (a Greeicy y Cali y El Dandee) para que formen parte de este disco. Para hacer un featuring no solo es buscar un artista que la esté pegando.

¿No tuvieron problemas durante las grabaciones de “Desesperado”?

Mi parte la grabé en Cartagena, hace un año y medio. Posteriormente, cuando se la mando a Mauro y Andrés para que la produzcan, me dijeron que la vuelva a hacer. Les dije que eso no sucedería porque estábamos en pandemia. No se podía salir a ningún estudio. Greeicy grabó (su parte) desde su casa. Todo se hizo remotamente.

El videoclip lo hicimos en plena pandemia. Viajé en uno de los vuelos que salió de Panamá hasta Miami. Un lunes filmamos con Greeicy y al día siguiente con Cali y El Dandee. Todo salió bien, y el resultado es un video con una fotografía súper cool. Me gusta su calidad, con esa nostalgia de los 50 y 60.

Has lanzado esta canción en medio de una coyuntura con muchas restricciones. Al no poder tener ese acercamiento con el público, ¿crees que se ha perdido un poco la conexión con ellos?

Hubo un punto en que no quise grabar canciones. Me hubiera gustado empezar en enero (del 2021), pero tampoco puedes dejar al público sin música. Apuesto a que si hubiera ido a un evento, (el público) me la canta. Y eso, ellos lo suben al Instagram y se les agradece. Eso hubiese sido la cereza del pastel, pero ahora toca esperar. No me llaman mucho la atención los shows virtuales porque siento ese frío. Yo quiero tener la oportunidad de ver a la gente, aunque sea poco a poco, para sentir que corean mis canciones.

Para ti, las canciones con contenido explícito y que sexualizan a la mujer en sus letras no trascienden o duran mucho tiempo. ¿Las consideras música ‘desechable’?

No las considero ‘desechable’ porque me gustan y están duras. Lo urbano ha variado y se ha abierto a muchos otros subgéneros. Lo que yo siento es que se habla tanto de lo mismo. Que todo el mundo habla de sexo. Y esto se vivió hace tiempo con el perreo, y de ahí comenzó a salir el merengue tropical. Allí fue que hubo un Chino y Nacho, un Buxxi, y estuve yo. Eso creo que está pasando ahorita. Seguirá pegado, pero hay que ver de aquí a 5 años cuántas canciones van a sobrevivir.

¿Piensas explorar otros géneros musicales?

Todo lo que tenga que ver con lo urbano. Aparte que este mezcla bien con el pop y tropical. (...) Desde que empecé en esto, toda mi música fue urbana. Me gustaría mucho mezclar lo urbano con el regional mexicano, pero quizá el próximo año.

Creo que este es el disco más importante de mi carrera, porque le dará paso a lo que sigue. Es una propuesta juvenil que le gustará a grandes y chicos.

¿Actualmente estás preparando otras producciones?

Vienen muchas canciones. Con Mike Bahía y El Boza, un artista panameño que está subiendo muy rápido. Saldrá una canción este 8 de diciembre, dedicada a mi madre. La primera que le compongo por el Día de la Madre en mi país. Con eso cerramos el año. Y tenemos muchos proyectos para el próximo.

Cantantes, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.