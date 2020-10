Ryan Reynolds juega broma a Emilia Clarke en su cumpleaños

El 23 de octubre, la actriz británica Emilia Clarke cumplió 34 años. Sin embargo, no fue la única celebridad en festejar su cumpleaños. Ryan Reynolds, uno de los actores más carismáticos de Hollywood, también estuvo de festejo.

El actor canadiense, famoso por las bromas que intercambia con otras reconocidas estrellas del cine, decidió hacerle lo mismo a la actriz de Game of Thrones.

Para ello, Ryan Reynolds jugó con la idea de que no le agrada compartir la fecha de su cumpleaños con otra persona.

Es así que, a través de Twitter, decidió dar retuit a un mensaje publicado previamente por Maximum Effort -agencia de marketing fundada por el propio Ryan Reynolds- que deseaba un feliz cumpleaños a Emilia Clarke.

“Lo siento mucho. Moví su cumpleaños este año. Se sentía un poco abarrotado para mí”, escribió el esposo de Blake Lively.

Pero, para los seguidores de la recordada Daenerys Targaryen, resultará comprensible que la actriz no siga la broma interpuesta por el actor de X-Men Orígenes: Wolverine, debido a que no usa su cuenta de Twitter desde el 2013.

No obstante, Emilia Clarke resulta más activa en la plataforma de Instagram, donde cuenta con una legión de 27.2 millones de seguidores.

A través de esa red social, y para celebrar su cumpleaños 34, la actriz de Me before you (Yo antes de ti), escribió junto a fotografías haciendo paracaidismo: “¿Qué podría compararse con el profundo terror existencial de otro cumpleaños? Saltar de un maldito avión”.

