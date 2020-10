Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra comparten fotografías de sus inicios en la televisión

Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra son algunos de los rostros más conocidos de la televisión peruana, pues además de sus participaciones en recordadas telenovelas, también incursionaron en el teatro y la conducción de programas. Recientemente, las famosas sorprendieron con fotografías inéditas de sus primeros pasos en el entretenimiento.

La presentadora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen de su adolescencia, en la que posa con su característica sonrisa. “Encontré una foto inédita, recontra posera y tratando de poner mi mirada matadora”, bromeó la exmodelo en la leyenda de su post.

Por su parte, Gianella Neyra reveló una instantánea de su juventud, cuando protagonizó la telenovela Malicia al lado de Christian Meier. “Encontré un reto que me encantó: How it started & how it’s going, así que lo traduje y me animé a sumarme. Me divertí muchísimo buscando las fotos. Una de cuando inicié a chambear”, comentó.

La recordada animadora de Nubeluz, Almendra Gomelsky, también se animó a unirse al reto y develó una fotografía de los momentos en que formaba parte del programa infantil de los años noventa.

“Ver estas dos fotos juntas y darte cuenta de cómo tu carrera ha avanzado ¡Es una emoción linda! Te demuestra que nada es imposible y que los sueños no tienen fecha de caducidad”, señaló en su red social.

