Pelo Madueño prepara un concierto y esta vez le ha pedido al público que escoja el setlist, con los temas de La Liga del Sueño y de su trabajo como solista. En el 2019 lanzó ‘XXX’, un disco con 30 canciones, y a pesar del “shock inicial” por la pandemia ha publicado tres videos de los temas. Para el de ‘Ay, amor’, interpretó a una drag queen.

Con el video incluso apoyaste a la comunidad LGTBI; a algunos no les gustó, pero la mayoría defendía tu propuesta artística, además.

Yo soy un afortunado, en los comentarios vas a encontrar un 99% de buena onda. Eso no lo encuentro con mucha facilidad en YouTube (sonríe). En el Perú hay el ‘haters system’ por el tipo de sociedad que somos. Creo que me he forjado un público en función de canciones, del trabajo. Y está educado para apreciar la creatividad y la actualidad. Eso es muy gratificante porque el artista trabaja hacia el futuro.

Antes de las plataformas, ¿el público ya estaba un poco cansado de lo mismo en radio?

La música tiene que renovarse y no solo por la difusión, sino porque la cultura viva de un país es la que se hace hoy. No es la de los 80 ni de los 90, hay que oxigenar y eso educa a la gente. Un pueblo sin creatividad es un pueblo seco. Hay que cambiar de ruinas.

¿Y se puede cambiar a partir de la pandemia?

Bueno, la cultura, desde la perspectiva de las políticas culturales es un tema pendiente en todas sus expresiones. La cultura siempre en el Perú –y la educación– ha sido de último orden. Nuestra realidad social es una consecuencia de ello, de no invertir en educación ni en cultura, eso es dramático. Es un tema político y empresarial, no sé cómo viene la jugada.

Se recuerda tu intervención en el Congreso en el 2013. ¿Qué te dejó eso?

Que yo fui un Quijote. Sí, parecía un loco, como Quijote que está loco y solo (sonríe).

¿Tan solo estabas?

Sí, claro (luego se corrige: “en realidad, Quijote fue ‘Kiri’ Escobar, yo fui su Sancho”).En todas las artes necesitamos unión. Necesitamos conocer nuestros derechos, institucionalizarnos y formalizar nuestro trabajo, sin unión poco hacemos. Y estamos separados no porque queramos, no hemos crecido rodeados de políticas culturales. Hemos crecido contra la corriente, luchando y buscando un espacio. Entonces, todo el mundo se ha hecho sus propias batallas, por eso estamos separados.

¿Pero qué pasa con las asociaciones, entonces?

Dejé mi lanza, ese tema lo dejé (sonríe). Definitivamente, lo mejor para las entidades de gestión –no solo para la Apdayc– es mantener la transparencia. Conforme pasan los años, los músicos también conocen más sus derechos y todo va mejorando. Cuando pasó esto (la denuncia por irregularidades), el usuario ni siquiera sabía qué era eso, pensaban que era un impuesto del Estado. Conozco gente que está contenta, así que supongo que está mejorando y me alegra. ¿Por qué dejé mi lanza? Porque tengo un concierto mañana (ríe).

Un formato en vivo, como el que has preparado, podría mantenerse de cara a nivel internacional, ¿no?

Sí, creo que todas estas dinámicas se van a quedar cuando volvamos a la vida normal. Me resisto a llamar ‘nueva normalidad’ a este mamarracho. ¡Qué vida es esa de estar con mascarillas y no poder abrazar a tu familia! Cuando volvamos, los shows seguramente que se transmitirán para otras ciudades. Y a esa gente le podrás dar otro tipo de experiencia.

Música, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.