Lorenzo Méndez envía emotivo mensaje a ‘Chiquis’ Rivera tras solicitud de divorcio

El 23 de octubre, el programa Hoy de Televisa entrevistó por videollamada a Lorenzo Méndez, expareja de la también cantante y celebridad mexicana Janney Marín Rivera, más conocida como ‘Chiquis’ Rivera.

El exvocalista de La Original Banda El Limón habló del proceso de divorcio que entabló el 19 de octubre su aún esposa, quien ese mismo día fue captada por otro conocido programa besando al empresario gastronómico Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo.

Consultado sobre ese tema, Lorenzo Méndez aseguró que se enteró del proceso legal por los medios de comunicación y que él no ha recibido la notificación sobre la demanda de divorcio tramitada por ‘Chiquis’ Rivera en la Corte Superior de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

“Me estoy dando cuenta por los medios, a mí no me ha llegado la notificación. Había ahí una demanda que yo iba a poner. Se adelantó (Chiquis Rivera) y no hay ventaja de quien la ponga. Yo creo que lo más importante es darle vuelta a la página a otro capítulo de nuestras vidas y hacerlo de la forma más tranquila”, dijo.

Más adelante, al intérprete de “Imperfectamente Perfecta” se le consultó sobre las posibles razones que causaron la separación de la hija de la recordada ‘Diva de la Banda’ Jenni Rivera.

“Como dice el papel ¿no? ‘Diferencias irreconciliables’... Cositas que realmente no estaban enganchándose. Si la felicidad no los encontró juntos, que los encuentre independientemente y todo, le deseo lo mejor”, sostuvo.

Finalmente, Lorenzo E. Méndez Ronquillo aseguró que no sentía sentimientos de odio contra ‘Chiquis’ Rivera.

“Eso se sana con el tiempo (dejar de tener sentimientos por su ex), a través de los años, fue mi esposa y cuatro años juntos de noviazgo. Fue una excelente esposa, mi mujer y sí con todo mi corazón (la ama). Es una excelente persona que estuvo ahí en momentos muy oscuros de mi vida, fue clave”, dijo.

‘Chiquis’ Rivera, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.