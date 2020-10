Charlie VTW de Los Outsaiders: “En vez de lamentar que el rock no es lo más escuchado, pensamos en hacer las cosas bien”

Los Outsaiders es una banda de indie-rock con mucha representación en el Perú. Este año iban a lanzar por todo lo alto su tercer disco, sin embargo, la llegada de la pandemia obligó a que lo posterguen hasta el 2021.

Charlie Vera Tudela (vocalista), Renzo Pinedo (baterista) y Dani Catello (guitarrista) conversaron con La República para hablar sobre sus proyectos musicales y algunas reflexiones del género.

Recientemente estrenaron el videoclip de su tema “Éramos dos en drogas”, que forma parte de este nuevo álbum. Según nos cuentan, tenían pensado presentar cada una de sus canciones en los distintos conciertos agendados.

No obstante, debido a la crisis sanitaria han buscado la manera de lanzar sus temas y conectar con su público.

¿Cómo fue la experiencia de grabar ante tantas restricciones, debido a la coyuntura?

Renzo: El proceso de grabación del tercer disco no fue durante la pandemia, sino un poco antes. De alguna manera nos libramos de algunas restricciones. Sin embargo, la fecha que decidimos publicarlo coincidió con el inicio de la pandemia. A partir de ahí es donde nos topamos con las verdaderas restricciones al promocionar un videoclip.

Con esto de los conciertos virtuales, que hace poco tuvieron uno, no hay esa conexión directa con el público. ¿De qué manera se acercan a ellos ahora?

‘Dani’: La comunicación que tenemos con los fans es muy directa porque siempre nos etiquetan en sus historias. Nos escriben. Tenemos varios clubs de fans y una página en Patreon con contenido exclusivo. Es una conexión bien bonita. Espero que pronto se traduzca en conciertos en vivo.

Se viene un nuevo disco, el tercero de su carrera. ¿Qué novedades traerá este proyecto? ¿Seguirán con su estilo que los caracteriza?

Charlie: El disco ya no va a salir este año. Para nosotros implicaba tocarlo en todos lados del país y ciudades a la que no hemos visitado. Musicalmente, no sé si decirte que (el estilo) ha cambiado o no. Es algo que los oyentes tendrán que decidirlo. Sentimos que hemos crecido mucho y que tenemos nuevas herramientas para hacer lo que nos gusta. Ha sido un disco que nos ha permitido explorar y conocernos un montón. Para mí, es el que más me gusta.

Renzo: Nosotros tenemos una característica peculiar. Cuando sacamos un disco también sacamos un lado B. Eso normalmente lo grabamos en el momento. Es una manera para demostrar que estamos activos y que seguimos evolucionando.

Ustedes empezaron la movida musical haciendo tributos, ¿llegar hasta donde están ahora es un objetivo logrado o realmente su meta es otra?

Renzo: No estamos ni cerca de la meta, pero mientras más inalcanzable sea, da más de seguir persiguiéndola. Hay algunas que hemos logrado, así como muchas que queremos hacer. Viajamos a México para producir el segundo disco y el tercero lo grabamos en Nueva York. Poco a poco hicimos las cosas que nos planteamos desde un inicio, como trabajar con gente que ha producido con Cerati y Deep Purple.

En una entrevista con este medio Deyvis Orosco dijo que la cumbia “está en el aire y ADN de los peruanos”, ¿por qué con el rock no sucede así?

Charlie: Creo que tiene que ver con el estilo musical, que habla mucho de nuestra cultura, que nos identifica. Sus palabras están en lo correcto. Somos un país de salsa y cumbia (ritmos tropicales). Las estadísticas lo demuestran.

Renzo: El idioma y la coyuntura política han afectado bastante. Durante la dictadura militar estaba prohibido cualquier influencia cultural extranjera, incluyendo el rock.

Dani: Muy aparte del tema cultural, hay un tema de negocio. Hablamos de un negocio que se ha desarrollado hasta abarcar gran parte del Perú. En el rock no ha sucedido eso, ese tipo de inversión. No conozco una banda de rock que tenga su bus y haya viajado por todo el país. Creo que la cumbia es un ‘monstruo’ de negocio.

Renzo: Al sector público y privado le atrae invertir en cosas populares, que apostar por otro tipo de ‘acercamientos’. Esas ‘apuestas’ están más normalizadas en géneros más sostenibles.

¿Se siente conformes con esa realidad?

Charlie: No estamos conformes, ni molestos. Es el país que nos ha tocado. En vez de pensar y lamentarnos que el rock no es el género más escuchado, pensamos en hacer las cosas bien. Quizá con eso podamos generar ese cambio.

Dani: Creo que ahora es el mejor momento del rock peruano, porque se ha conectado la ‘antigua camada’. Hace un tiempo hicimos un tour con el grupo Rio. Nos percatamos que hay una unión del rock clásico con el moderno.

