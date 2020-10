Andrés Palacios revela que se contagió del coronavirus: “Tengo una serie de síntomas”

Andrés Palacios confirmó que se contagió del coronavirus. A través de sus redes sociales, el intérprete reveló públicamente que fue diagnosticado con la COVID-19.

El actor nacido en Chile, conocido por su participación en Imperio de mentiras y La usurpadora, publicó un video en Instagram al comtar a sus fans que estará temporalmente encerrado en casa.

Según detalló, no está grave. Sin embargo, dijo que presenta una serie de síntomas u que continúa realizándose pruebas para hacerle seguimiento a su contagio.

“Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado. Así es como estoy, no estoy mal. Sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que hacer las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo avanza esto”, comentó en el material audiovisual.

Así también, aseguró respetar la cuarentena y quedarse en casa. También mencionó que las grabaciones de la telenovela se detuvieron, ya que él es el protagonista.

Finalmente, sugirió a sus fans que sean responsables con las medidas sanitarias. “Es muy importante que no bajemos la guardia, que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de sana distancia, lavarse las manos”, sostuvo.

Actores y actrices, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.