El último miércoles 21 de octubre se cumplieron 25 años de la prematura muerte de Shannon Hoon, líder y vocalista de la recordada banda Blind Melon, con la que tuvo un fugaz paso por el estrellato durante los años noventa, gracias al álbum homónimo de la banda (1992), Soup (1995) y Nico (1996).

A sus 28 años, Shannon Hoon ya se había convertido en una de las jóvenes promesas del rock and roll. Sin embargo, una vida de excesos provocó que la voz detrás de “No rain” se apagara para siempre, solo un año después de que la estrella del grunge Kurt Cobain se suicidara a los 27 años.

El fanatismo de Shannon Hoon hacia el líder de Nirvana era sabido entre sus más allegados y, tras el suicidio quedó devastado, pues no llegó a conocerlo. Con quien sí llegó a entablar una amistad fue Axl Rose y hasta llegó a realizar colaboraciones vocales en las grabaciones de los temas “Live and Let Die”, “November Rain”, “The Garden”, “You Ain’t the First” y “Don’t Cry”.

Durante su adolescencia, Shannon Hoon destacó en los deportes debido a su hiperactividad, pero también era conocido en su localidad Lafayette, Indiana, por haber sido arrestado en más de una oportunidad. Los problemas del brillante joven se hicieron mayores cuando se inclinó por la música. A los 17 años integró la banda que tocaba covers de los Guns N' Roses, para luego integrar Styff Kytten.

Debido a sus problemas con la justicia, Shannon Hoon se mudó a Los Ángeles, donde conoció a los músicos Brad Smith y Rogers Stevens, con quienes luego formaría Blind Melon. Por esos años también entabló amistad con Axl Rose.

En 1992, Blind Melon ya era una realidad y debutó con el álbum que lleva el mismo nombre de la agrupación. Pese a que no tuvo un éxito significativo, el tema “No rain” logró posicionarse en las emisiones de la MTV y esto les alcanzó para telonear a artistas como Ozzy Osbourne y Soundgarden.

La fama y popularidad llegaron para Blind Melon y sus integrantes empezaron a aparecer en portadas de importantes revistas y diarios, sus discos se empezaron a vender y comenzaron las giras. La noche del 20 al 21 de octubre de 1995, la banda se trasladaba de Houston a Nueva Orleans y en este trayecto Hoon consumió cantidades exageradas de cocaína hasta provocar su fallecimiento.

Blind Melon nunca se recompuso de la muerte de Shannon Hoon y se quedaron con sus tres únicos discos. El joven vocalista fue enterrado en Dayton, Indiana y en su lápida se pueden leer algunos versos de la primera canción que compuso: Change, con un videoclip y letra que invita a la reflexión de la vida.

Música, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.