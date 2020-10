Matthew McConaughey reveló que fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente

El reconocido actor Matthew McConaughey hizo una desgarradora confesión sobre los abusos sexuales que sufrió durante su adolescencia y juventud.

En su libro llamado Greenlights, el cual acaba de lanzar, el ganador del Oscar a mejor actor en el 2014 por la cinta Dallas buyers club, compartió sus terribles experiencias.

Matthew McConaughey cuenta en el material escrito que su primera experiencia sexual fue bajo presión.

“Me chantajearon para que tuviera sexo por primera vez cuando tenía 15 años. Estaba seguro de que me iría al infierno por el sexo prematrimonial. Hoy, simplemente espero que ese no sea el caso”, relató el estadounidense en sus memorias.

Tres años después, Matthew McConaughey, protagonista de Interestelar, contó que un hombre lo violó mientras estaba inconsciente.

“Un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía dieciocho años, mientras yo estaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta”, comentó la celebridad de 50 años.

En otra parte de Greenlights, el intérprete también relató que su padre murió de un ataque al corazón mientras tenía sexo con su madre: “Recibí una llamada de mi mamá. Tuvo un infarto cuando alcanzó el clímax”.

A pesar de los duros episodios que vivió, Matthew McConaughey señaló que el orden de su vida estuvo a su favor. “Tengo muchas pruebas de que el mundo está conspirando para hacerme feliz. Aprendí a amar, reír, perdonar, olvidar, jugar y rezar”.

Cabe mencionar que la estrella de Hollywood, quien el próximo 4 de noviembre cumplirá 51 años, está casado con la exmodelo brasileña Camila Alves, de 38, con quien tiene tres niños: Levi (12), Vida, (10) y Livingston (8).

