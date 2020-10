Maluma envía mensaje tras no ganar en los Latin Billboard 2020: “Casi nunca gano y ustedes lo saben"

Maluma fue el encargado de abrir el show de los Latin Billboard 2020, donde brilló con su tan comentada canción “Hawái”. Sin embargo, en cuánto a nominaciones y premios, el intérprete colombiano no pudo destacar.

Juan Luis Londoño Arias, nombre real del artista urbano, solo apareció en competencia para las categorías canción tropical del año y artista latin Rhythm del año, reconocimiento que cayó en manos de Bad Bunny.

Tras no ganar en ninguna de sus nominaciones, Maluma compartió un emotivo mensaje en Twitter, donde señaló que no le importó quedar fuera de competencia, ya que prefiere el cariño de sus fans.

“Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben, pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor”, escribió el intérprete de “Felices los cuatro”.

La publicación de Maluma recibió cientos de mensajes de apoyo de los usuarios por su trabajo en la industria musical.

Cabe mencionar que, a pesar que no haber ganado en las categorías, sí recibió un reconocimiento con el Premio Billboard Espíritu de Esperanza por su labor filantrópica con su fundación El arte de los sueños.

¿Quiénes triunfaron en los Latin Billboard 2020?

Bad Bunny y Daddy Yankee fueron los artistas que arrasaron en la ceremonia de los Premios Latin Billboard 2020, realizado el miércoles 21 de octubre, al llevarse 7 premios cada uno.

El popular ‘Conejo malo’ no asistió al evento, mientras que el veterano reguetonero sí fue al show y se mostró muy feliz por este nuevo logro en su carrera artística.

