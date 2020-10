Siempre con una sonrisa y la frente en alto, José Luis Cachay continúa buscando nuevas alternativas para poder trabajar en medio de la pandemia por la COVID-19.

A pesar de los duros momentos vividos en estos meses (entre ellos, la pérdida de su hermano Humberto), el cómico se muestra firme y decidido a sacar adelante a su familia. Por ello, ha incursionado en la venta de naranjas, golosinas, perfumes y, recientemente, en el negocio de los comics.

En conversación con La República, Cachay brindó detalles sobre cómo ha impactado la pandemia en su vida y la de los suyos. Además, contó que uno de sus grandes sueños es llevar a cabo su película Yo no soy feo, soy Cachay para poder mostrar el humor de los cómicos ambulantes al público.

El sector entretenimiento fue uno de los más afectados por la COVID-19. En tu caso ¿cómo te impactó la pandemia y cómo te reinventaste?

La pandemia me agarró en Nazca, cuando tenía tres festivales de comedia, había invertido 5.000 soles y prácticamente lo perdí todo, había llevado a mi gente, tenía hospedaje, alimentación, coliseo, radio, volantes, perifoneo y el alcalde me canceló el mismo día del evento, me dejó en el aire. Luego compré 100 soles de gasolina, me vine a Lima y ya en mi casa me puse a pensar qué hacer, pensé que esto pasaría, pero pasaron los días y ya no había plata... Miguel Campos ‘La Bibi’ me dijo ‘Vamos a vender naranjas’, pero yo aún estaba analizando otras cosas, hasta que lo encontré a ‘Puchito’ en ruta y ahí cada uno salió por su cuenta a vender. Ahorita estoy vendiendo perfumes importados.

Sabemos que también has incursionado en el negocio de los cómics ¿sobre qué trata esta propuesta?

Estoy yendo a Lima a hacer los últimos toques para mandarlo a imprimir y que se ponga en todos los puestos de revista. Estoy trabajando con personajes como Condorito, pero a un estilo peruano. Habrá anécdotas reales en Comas, en San Juan de Lurigancho, en todos los distritos, para que la gente se identifique.

Además, tienes planeado realizar una película sobre tu vida...

Quiero hacer la película sobre mi vida y la vida de los cómicos ambulantes, tendrá dos títulos Yo no soy feo, soy Cachay y Yo no pedí nacer. Voy a buscar empresarios, gente que quiera apostar por nosotros, los cómicos ambulantes, para llevar la cinta al cine y a la televisión... Si Dios quiere, antes de morirme llevaré a los cómicos a la pantalla grande.

Es importante reírse, más aún ahora que estamos en medio de una pandemia...

Creo que se debe reabrir el humor, con los protocolos y así la gente pueda buscarse los medios económicos.

Muchos han enfrentado al coronavirus con gran pesar. En julio tu hermano superó la enfermedad ¿Cómo se encuentra su salud ahora?

Mi hermano ‘Puchito’ está bien, pero mi hermano mayor, Humberto, falleció, hace 15 días lo mató la COVID-19 y aquí estamos.

En junio denunciaste que la clínica donde querían internar a ‘Puchito’ quería cobrarles cerca de 40.000 soles...

Él tenía 9.000 soles porque ya le habían cobrado 1.000 y no lo querían recibir. Le pedían 38 000 soles, entonces llegué y comencé a meter presión. Les dije a los doctores ‘No tengo dinero, ustedes son responsables de la vida de mi hermano, tienen que salvarle la vida, son profesionales’, entonces me llamaron el director y la subdirectora y me dijeron ‘Nosotros somos médicos, a tu hermano no le va a pasar nada, la parte económica la arreglas abajo’. Gracias a Dios, al escándalo que hice, lo dejaron libre, no le cobraron, solamente los primeros 10.000 soles que ya había dado.

Hace unos días se anunció que la ‘Bibi’ también superó la COVID-19. Durante la etapa que estuvo internado pudo comprobarse la gran unión que existe entre los cómicos ambulantes...

Él ha estado 50 días sin despertar, qué horrible, Dios le ha dado una oportunidad para que siga en este mundo... Creo que la unión hace la fuerza y gracias a todas las fuerzas que hemos unido se le han abierto las puertas.

Algunos cantantes contaron que han recibido propuestas para participar en privaditos, ¿Tú o algún cómico ambulante ha recibido estas propuestas, para animar algún local o evento?

He recibido muchas propuestas. A veces me dicen ‘Cachay, hay un tonito, lo vamos a hacer adentro, no te preocupes’, pero no me puedo arriesgar, tengo familia. Además, la gente no va a estar con mascarillas. Jamás aceptaría eso, una porque iría contra mi salud, contra mi vida y otra porque la Policía me caería encima y daría un mal ejemplo a la sociedad, eso no está en mi agenda, en mi agenda está cuidarme con todos los protocolos.

¿Qué le dirías a las personas que no le toman importancia a esta enfermedad y ponen en riesgo sus vidas y la de los demás?

Yo creo que eso es irresponsabilidad de cada persona, tienen que pensar en su vida y en las demás personas.

