Ernesto Pimentel sobre la salida de la Paisana Jacinta: “No puedo cuestionar al Poder Judicial”

Se pronunció. Ernesto Pimentel habló sobre el retiro definitivo de la TV del personaje La Paisana Jacinta, interpretado por Jorge Benavides.

En una reciente conferencia de prensa, por los 13 años de El reventonazo de La Chola, el actor dio su opinión sobre la sentencia que dio el Poder Judicial contra esta personalidad ficticia.

En un principio no quiso tocar el tema, no obstante, se animó a decir lo que piensa de este caso.

“Nunca he referido a un tema negativo a Jorge (Benavides) y me voy a mantener. (…) Yo no puedo cuestionar al Poder Judicial, parte de la regulación es el respeto a las leyes”, dijo Ernesto Pimentel.

“No voy a hablar de personajes que están inmiscuidos en discriminación, transfobia. (…) En lo demás, pregúntenle a cada uno y el público toma su decisión. No podemos usar el ‘blackface’ y ‘brownface’”, agregó el actor.

Así también, aprovechó el tema para hablar de la autorregulación en el humor. Pimentel no dudó en distanciar a su personaje de La Chola Chabuca de algunas críticas.

“Amo tanto mi trabajo que lo defiendo con mi trabajo. El humor tiene una deuda con la sociedad peruana. Yo creo en la autorregulación. No podemos ser indolentes a lo que estaba bien antes y hoy no lo es”, sostuvo el intérprete.

“Si alguien te dice: Chola Chabuca, no te está insultando. He trabajado para que mi nombre no sea sinónimo de una mofa. Me he asociado al Chato Grados, Sonia Morales, Dina Paucar. Amo lo andino”, añadió en sus declaraciones.

Según el actor, su personaje no ofende a nadie. “Desde el punto de vista creativo, no he hecho nada que afecte a la mujer andina. Es algo que se cuenta solo. Yo quiero hablar de mí, no ha habido ni un capitulo negativo. Nunca mi personaje se ha inmiscuido en temas políticos”, sentenció.

Ernesto Pimentel, últimas noticias:

Jely Reátegui y la Chola Chabuca en nuevo videoclip de Kanaku y el Tigre

Andrés Hurtado a Ernesto Pimentel: “Tu vida es una bendición, al igual que tu amistad”

Daniela Darcourt envía emotivo mensaje a Ernesto Pimentel por sus 50 años de vida

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.