Visiblemente emocionado, Enrique Iglesias subió al estrado para recibir el premio Latin Billboard 2020 a “mejor artista de todos los tiempos” por sus 25 años de larga trayectoria artística y su aporte a la industria musical.

Como ya lo había anunciado Efe, el cantante español finalmente asistió al evento, el cual se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre en Florida.

El encargado de anunciar a Enrique Iglesias fue nada menos que Pitbull, quien le dedicó unas emotivas palabras.

“Hay muchos en la industria de la música que hacen lo propio, pero no todos pueden llegan al nivel de tener una carrera llena de éxitos, éxitos y más éxitos. Es un honor para mí presentar el Top Latin Artist of all Time, Enrique Iglesias”, dijo.

El homenajeado, quien se encontraba sentado, se dirigió al escenario y muy emocionado reveló que no había preparado un discurso para este momento.

“Es un premio muy especial y la verdad es que no he escrito nada. Así que cualquier cosa que digo, por favor, perdónenme si me confundo. Quiero agradecer a los premios Billboard por este premio, a mi equipo, a mi buen amigo Pitbull”, comentó.

Asimismo, Enrique Iglesias se dirigió a sus colegas presentes y a sus fans por el gran apoyo que le han dado durante sus 25 años de carrera.

“Quiero dar la hora buena a todos los artistas que están aquí esta noche. Quiero decir a todos mis fans que gracias por el apoyo a lo largo de mi carrera y los extraño muchísimo, espero ya pronto verlos (…) Que se cuiden y que la energía sea positiva”, finalizó el intérprete de 45 años.

Tras recibir su premio, Enrique Iglesias compartió una foto desde su cuenta de Instagram donde apareció con el trofeo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que estuvo sentado sobre un inodoro.

El detalle generó algunas críticas, pero sus fans salieron al frente para señalar que la publicación se debió a que el español tiene una canción llamada “El baño”, la cual lanzó en enero de 2018 con Bad Bunny, quien se llevó 7 premios en esta edición.

Enrique Iglesias, últimas noticias:

